Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 24. Jänner 2024

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Prima Klima, Krimikomödie

Während eines pressewirksamen Vortrages im Leeraner Hafen kracht das Schiff eines Forschungsinstituts in ein anderes Boot. Vom Kapitän und Geschäftsführer des Instituts fehlt an Bord jede Spur. Schnell ist klar, dass Geschäftsführer Leander Dierks (Jürg Plüss) entführt wurde. Tatsächlich meldet sich kurz darauf ein Erpresser mit einer Lösegeldforderung - ein Fall für Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler). Er will die Ermittlungen leiten und die attraktive Firmenchefin Esther Fehrmansen (Julia Brendler) bei der Geldübergabe unterstützen. Doch überraschenderweise weigert Fehrmansen sich, die geforderte Lösegeldsumme zu zahlen. Hat sie womöglich etwas mit dem Verschwinden ihres Geschäftsführers zu tun?