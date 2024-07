Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 24. Juli 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Der Boandlkramer und die ewige Liebe, Fantasy

Der Boandlkramer (Michael Bully Herbig) erlebt etwas völlig Neues: Zum ersten Mal in tausenden von Jahren wird er von Amors Pfeil getroffen. Als er die Gefi (Hannah Herzsprung), die Mutter von Maxl, sieht, verliebt er sich unsterblich in sie! Um seiner Liebe nachzugehen, schließt der Boandlkramer einen recht unklugen Pakt mit dem Teufel (Hape Kerkeling) ab, was den göttlichen Plan durcheinanderbringt und droht, absolutes Chaos auszulösen.