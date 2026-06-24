Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 24. Juni 2026

20:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss: Tödliche Wahl, Krimi Bei einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter kommt es zu einer tödlichen Eskalation, bei der ein Wachmann sein Leben verliert. Für Ermittlerin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) bekommt der Fall eine persönliche Dimension, denn sie kennt die unter Verdacht stehende Kollegin des Opfers von früher. Nora und Judith (Alice Dwyer), die in den Vorfall verwickelt ist, haben gemeinsam die Polizeischule besucht und waren einst befreundet. Mit der Zeit gingen sie jedoch getrennte Wege.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap Die Stimmung wird deutlich romantischer: Sebastian feiert seinen Geburtstag in einer traumhaften Umgebung und kommt Nadja dabei sehr nahe. Auch zwischen Tim und Kim knistert es beim Einzeldate spürbar. Währenddessen wird in der Villa heimlich beobachtet. In der Nacht der Rosen kommt schließlich eine Wahrheit ans Licht, die alles verändert. Wer verfolgt eigene Interessen und für wen wird es jetzt ernst?

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen - Die Profis, Backshow Diesmal erhalten die Profis Unterstützung von Freunden oder Familienmitgliedern. Gemeinsam stellen sie zunächst 20 identische Eclairs her. Am Ende müssen jedoch die Helfer allein weiterarbeiten. Anschließend kreieren die Teilnehmer aufwendige Schaustücke aus Zucker oder Schokolade, die interaktive Elemente enthalten und essbar sind. Wer überzeugt mit der besten Mischung aus Gefühl, Teamarbeit und Kreativität?

20:15 Uhr, ProSieben, Prometheus - Dunkle Zeichen, Sci-Fi-Horror Gegen Ende des 21. Jahrhunderts erreicht das Raumschiff "Prometheus" den abgelegenen Mond LV-223. Expeditionsleiterin Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) hatte zuvor in einer steinzeitlichen Höhlenzeichnung eine Sternenkarte entdeckt, die sich in uralten Relikten weltweit wiederfindet. Sie ist überzeugt, dass es sich um eine Einladung von riesigen, menschenähnlichen Wesen handelt, die als Schöpfer der Menschheit gelten. Doch auf LV-223 stoßen die Wissenschaftler auf erschreckende Geheimnisse.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mord und Beton, Krimi Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) gibt sich unter falscher Identität aus, um sich bei dem Immobilienunternehmer Michael Lobland einzuschleusen. Dieser plant ein gehobenes Viertel im ehemaligen Industriehafen. Das Vorhaben stößt jedoch auf Protest, da Aktivisten gegen die drohende Verdrängung kämpfen. Nachdem der Zoll dort Drogen sicherstellt und das Gelände räumen lässt, spitzt sich die Situation zu. Am Abend brennt die Halle. Gemeinsam mit Loblands Assistent Tom (Volker Büdts) kann Wilsberg Ekki (Oliver Korittke) und die Aktivistin Kathi Jäger (Annika Blendl) retten. Kurz darauf wird Tom tot aufgefunden.