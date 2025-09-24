Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 24. September 2025

20:15 Uhr, Das Erste, David und Goliath: Therapie und Praxis, Drama Dina Schwarz (Lou Strenger) beginnt als Psychotherapeutin an einer Essener Klinik und soll die psychosoziale Betreuung von rund 4.000 Mitarbeitenden übernehmen. Schon beim Vorstellungsgespräch gerät sie in eine Extremsituation: Sie verhindert den Suizid des Intensivpflegers Nathan Freye (Tristan Seith), bricht ihm dabei aber den Arm. Klinikchefin Frau Jelinek (Ulrike C. Tscharre) schlägt vor, den Vorfall geheim zu halten, wenn Dina die Stelle annimmt. Dina akzeptiert unter der Bedingung, einen Assistenten zu bekommen. Neben der Arbeit muss sie auch ihre Schwester Kiki (Amelie Gerdes) unterstützen, die das Down-Syndrom hat und von ihr Hilfe bei familiären Konflikten erwartet.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow In Woche sieben beginnt die Prüfung mit Toast, das ein verborgenes Motiv zeigt. Danach müssen Schwarzwälder Mini-Törtchen mithilfe einer Drehscheibe kunstvoll verziert werden. Gastjuror und Ex-Sieger Raheem bringt Pistazie, Orangenblüte und Wafer Paper als kreative Aufgabe mit. Am Ende scheidet erneut ein Kandidat aus.

20:15 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show, Show Stefan Raab meldet sich mit seiner eigenen Show zurück. Jede Folge greift aktuelle Ereignisse und gesellschaftliche Themen auf. Das Format verspricht Raab pur: Geschichten, Meinungen und überraschende Blickwinkel, kombiniert mit seiner bekannten Mischung aus Humor, Schärfe und Unterhaltung.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Sci-Fi 1951 landet ein fremdes Raumschiff im New Yorker Central Park. An Bord: der Außerirdische Klaatu (Keanu Reeves). Ob er Frieden bringen will oder eine Bedrohung darstellt, bleibt unklar. Die US-Regierung beauftragt ein Expertenteam, seine Absichten herauszufinden. Biologin Helen (Jennifer Connelly) gewinnt sein Vertrauen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Unser tägliches Brot, Krimi Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) soll Beweise sammeln, die einen Mitarbeiter einer Pumpernickel-Fabrik als Dieb überführen. Auftraggeber ist Fabrikbesitzer Fabian Barkland (Laurens Walter). Betriebsrat Tobias Nagel (André Röhner) kämpft für die Belegschaft, gerät damit aber ins Visier von Firmenanwalt Hartmut Niehoff (Juergen Maurer), der im Auftrag von Barkland gegen ihn vorgeht.