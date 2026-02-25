Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 25. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Faltenfrei, Komödie Stella Martin (Adele Neuhauser) gilt in der Beauty-Branche als Ikone, ihre Produktlinie "Faltenfrei" ist begehrt. Der dauerhafte Erfolg hat sie allerdings zu einer zynischen Alphafrau gemacht. Als sie erfährt, dass ihr Mann Georg (Thomas Limpinsel) angeblich eine Affäre mit einer Jüngeren hat, läuft Stella völlig geschockt auf die Straße, prallt mit einem Radfahrer zusammen und zieht sich eine Gehirnerschütterung zu. Sie sieht nur einen Ausweg aus ihrer Lage: eine Schönheits-OP mit kompletter Rundumerneuerung. Doch Stella verschweigt, dass sie noch Schmerzmittel genommen hat. Dadurch greift die Narkose nicht, und sie stürzt auch noch vom OP-Tisch. Danach kann sie plötzlich hören, was andere Menschen über sie denken.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow Die Promis belegen eine Focaccia herzhaft und reichen dazu einen passenden Dip. Danach steht ein süßer Klassiker an: Cheesecake-Törtchen mit Knusperboden, Frischkäse-Mousse und Frucht-Gel. Christian wünscht sich dazu ein Florentiner-Dekor. Zum Finale wird es musikalisch: Im "Süßen Solo" gestalten die Promis eine 3D- oder Motivtorte zu ihrem Lieblingssong. Den Titel soll die Jury erraten, unterstützt werden die Bäckerinnen und Bäcker dabei von einem musikalischen Gast.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Russisches Roulette, Krimi Wilsberg (Leonard Lansink) schuldet dem Finanzamt mehrere tausend Euro an Nachzahlungen. Gleichzeitig gerät er in einen Autounfall, bei dem eine junge Anhalterin ums Leben kommt. Woher stammen die 20.000 Euro, die die Tote bei sich hatte? Und was hat es mit dem Unfallwagen auf sich? Der Lkw-Fahrer flieht vom Unfallort, und aus dem Laderaum klettern spärlich gekleidete russische Frauen. Sie verschwinden sofort im Wald.

20:15 Uhr, kabel eins, Glass, Mysterythriller David Dunn (Bruce Willis), ein Mann mit übermenschlichen Kräften, und Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), der an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet, werden in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Dort arbeitet Dr. Ellie Staple (Sarah Paulson) mit Menschen, die von sich behaupten, Superkräfte zu besitzen. Auch Elijah Price (Samuel L. Jackson) wird in der Einrichtung festgehalten. In der Ankunft von Dunn und Crumb sieht er die Chance, der Menschheit endlich die Existenz von Superhelden zu beweisen.

20:15 Uhr, ONE, Professor T: Der perfekte Mord, Krimiserie Der Mord an einem Galeristen führt zu einem Geflecht aus Verbindungen in der Vergangenheit. Diese könnten einen erfahrenen Polizisten zu Fall bringen. Für DS Dan Winters (Barney White) ist jeder Blick zurück schmerzhaft. Ingrid Snares (Sarah Woodward) hingegen ziehen alte Geheimnisse an.