Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 25. Juni 2025

Wilsberg (Leonard Lansink) lässt sich widerwillig auf einen gemeinsamen Urlaub mit Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) nach Norderney ein - und ist wenig begeistert, als auch Annas Patentochter Merle (Janina Fautz) mitkommt. Die Ferienidylle wird schnell getrübt: In ihrem Haus wird eine bewusstlose Person mit dem Kopf in der Toilette gefunden. Kurz darauf wird ein Kellner namens Gregor Schott tot am Strand entdeckt. Seine Weigerung, zum Vorfall Stellung zu nehmen, wirft Fragen auf - Wilsbergs Ermittlerinstinkt ist geweckt.

20:15 Uhr, NITRO, Men In Black II, Sci-Fi-Komödie

Seit Agent Kay (Tommy Lee Jones) aus dem Dienst ausgeschieden ist, lebt er ohne Erinnerung an seine Zeit bei den Men in Black - dank der berühmten "Blitzdings"-Technologie. Als Postbote führt er ein ruhiges Leben, während sein früherer Partner Agent Jay (Will Smith) sich alleine mit intergalaktischen Bedrohungen herumschlägt. Doch als ein gefährliches Alien in der Gestalt des Models Serleena auftaucht, braucht Jay dringend Unterstützung - und muss Kay erst wieder in seine Vergangenheit zurückholen.