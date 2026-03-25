Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 25. März 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Louma - Familie ist kein Kinderspiel, Komödie Lous (Marie Nasemann) erster Ehemann Tristan (Trystan Pütter) ist ein erfolgreicher Betreiber einer Kaffeehauskette und Vater von Toni (Lola Höller) und Fabi (Noél Gabriel Kipp), die 16 und 14 Jahre alt sind. Während ihrer Ehe ordnete Tristan alles seinem Traum von der eigenen Kaffeehauskette unter. Lou versuchte, mit diesem Leben Schritt zu halten, bis sie nach einem Zusammenbruch in eine Klinik kam. Dort begegnete sie dem Musiker Mo (Timur Isik). Nach der Trennung von Tristan wurden Lou und Mo ein Paar und bekamen zwei Kinder: Fritte (Emily Kaiser) und Nano (Michel Koch), 10 und 8 Jahre alt. Nach Lous Unfalltod setzt Mo alles daran, dass die Kinder weiter gemeinsam bei ihm leben können.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow Die Prominenten stellen Törtchen, Rouladen und kleines Gebäck her, in denen typische Zutaten wie luftiger Teig, rote Konfitüre, Vanille-Buttercreme und Mandel-Krokant kreativ verarbeitet werden. Außerdem steht eine Rigatoni-Torte auf dem Programm. Dafür wird gegarte Pasta auf einem herzhaften Mürbteigboden mit würziger Soße kombiniert. Kurz vor dem Finale entwerfen die Promis außerdem niedliche Torten in Fell-Optik. Mindestens die Hälfte der Oberfläche wird dabei mit Grastüllen dekoriert, damit der flauschige Eindruck entsteht.

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die lange Nase, Krimi Ein Toter im Museum stellt die Ermittler vor ein Rätsel: Direktor Markus Krull (Torsten Knippertz) wird im Lager ermordet aufgefunden, der Täter trug eine Maske. Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) nehmen die Ermittlungen auf. Dabei stoßen sie auf Daniel Sachs (Martin Bruchmann), der aus New York nach Köln gereist ist. Er ist auf der Suche nach einer verschollenen Giacometti-Skulptur, die einst seinem jüdischen Großvater gehörte.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf, Empörungscomedy In Deutschland werden öffentliche Gelder nach Ansicht der Sendung fortwährend verschwendet. Dem Behördenwahnsinn scheinen dabei kaum Grenzen gesetzt zu sein. Ein Team prominenter Spürnasen versucht jedoch weiter, gegen den sorglosen Umgang mit Steuergeld anzugehen. Diesmal sind Özcan Cosar, Martin Klempnow, Laura Karasek und Christopher Posch dabei.

20:15 Uhr, kabel eins, Kingsman: The Golden Circle, Actionkomödie Nach dem Tod seines Mentors Harry Hart (Colin Firth) übernimmt Eggsy Unwin (Taron Egerton) dessen Aufgaben. Unter dem Codenamen Galahad muss er sich seiner bisher größten Bewährungsprobe stellen. Die skrupellose Drogenhändlerin Poppy Adams (Julianne Moore) plant gezielte Angriffe, um die Kingsman-Agenten auszuschalten.