Das sind für Mittwoch, den 25. November 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.

Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 25. November 2026

20:15 Uhr, ARD, Chamäleon, Familien-Thriller

Mia und Jakob glauben nicht an den Suizid ihres Vaters und ermitteln auf eigene Faust, wobei Lügen und Geheimnisse ihre Familie zu zerreißen drohen. 20:15 Uhr, ZDF, XY gelöst: Der letzte Schulweg, Krimi-Dokureihe

Ein siebenjähriges Mädchen verschwindet auf dem Schulweg, zwölf Tage später wird es tot aufgefunden, und die Zeugenbeschreibung führt zunächst nicht zum Täter. Um 21:00 Uhr folgt die Episode „Der Frauenjäger“. 20:15 Uhr, ORF 2, Die Bergretter: Spiel mit dem Feuer, Bergdrama-Serie

Neue Folge der 18. Staffel. 20:15 Uhr, ORF 1, Dok 1: Im AfD-Land – Unterwegs in Sachsen-Anhalt, Reportage

Hanno Settele bereist Sachsen-Anhalt und blickt auf ein Land, in dem die AfD stark ist. 20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas fordern ihren Sender heraus und spielen um 15 Minuten Live-Sendezeit, diesmal gegen Laura Larsson, Tommi Schmitt und die Wolter Zwillinge. Läuft bis ca. 23:05 Uhr. 20:15 Uhr, RTL, Inside Lindt – Die Geheimnisse der Schokoladenwelt, Doku

Die Sendung zeigt hinter den Kulissen des Schokoladenkonzerns, wie Weihnachtsklassiker entstehen und welche Ideen es ins Sortiment schaffen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochshow

Zu Gast ist Johann Lafer, der über 800 Paar Schuhe besitzt, und diese Schuhe inspirieren seine Aufgabe fürs Teamkochen. 20:15 Uhr, Puls 4, The Accountant 2, Action-Thriller

Der geniale Buchhalter Christian Wolff ermittelt gemeinsam mit seinem Bruder Braxton in einem Mordfall. 20:15 Uhr, kabel eins, Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich, Komödie

Pam und Greg reisen mit Pams Eltern nach Miami, wo sie Gregs Eltern treffen, und dort prallen Welten aufeinander. Um 22:35 Uhr folgt „Meine Frau, unsere Kinder und ich“. 20:15 Uhr, arte, Die Geschichte von Jim, Tragikomödie

Der Film der Brüder Larrieu stellt Aymeric in den Mittelpunkt, der mehr vom Leben getrieben wird, als dass er es steuert, und der zu Beginn im Gefängnis sitzt. 20:15 Uhr, 3sat, Olivia, Biopic

Oliver bricht aus der Provinz auf, um in Hamburg zur Travestieikone Olivia Jones zu werden, obwohl er in seiner Heimatstadt Ablehnung, Spott und Gewalt erfährt. 20:15 Uhr, Tele 5, Apocalypse Earth, Sci-Fi

Nach einer Alien-Invasion suchen wenige überlebende Menschen im All neuen Lebensraum und landen auf einem Planeten, auf dem die Menschen die unterlegene Spezies sind. 20:15 Uhr, RTL Nitro, Rampage – Big Meets Bigger, Action

Der Primatologe Davis Okoye muss erleben, wie sein Gorilla George durch ein fehlgeschlagenes Experiment zu einer riesigen, wütenden Kreatur mutiert.

20:15 Uhr, Super RTL, Ein Prinz zu Weihnachten – Verliebt im Winterwunderland, Weihnachtsfilm

Olivia und Prinz Alexander führen eine Fernbeziehung und reisen zu Weihnachten ins Königreich Torovia. Um 21:55 Uhr folgt „Mein Weihnachtsprinz“. 20:15 Uhr, BR, Münchner Runde, Talk

Es geht um die Frage, ob künstliche Intelligenz die Macht übernimmt, und wie sie unser Leben und die Jobs verändert. 20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Vaterfreuden, Krimi-Serie

Wilsbergs Freund Ekki soll rückwirkend Unterhalt für eine Tochter zahlen, von der er nichts wusste, und wird zugleich bei einer Beförderung übergangen. 21:00 Uhr, Phoenix, Im Schatten der Krone – Skandale, Krisen, Jetset, Doku

Der Film nimmt den Fall von Marius Borg Høiby, dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin, zum Anlass, um Royals ohne Thron, aber mit allen Privilegien zu beleuchten. 21:45 Uhr, 3sat, Blackbird, Drama

Morten soll am nächsten Tag den Zehnmeterturm eines Freibads abreißen, das voller Erinnerungen an das Jahr 1979 steckt. 21:55 Uhr, arte, Virginia Woolf – Ein Zimmer für sich allein, Doku

Der Film beleuchtet Woolfs Essay von 1929, in dem sie finanzielle Unabhängigkeit, Zeit und einen eigenen Raum als Bedingungen für das Schreiben von Frauen benennt.

21:55 Uhr, Tele 5, 10.0 Earthquake, Katastrophenfilm

Eine Erdbebenserie erschüttert Los Angeles, und es bleibt wenig Zeit, ein Desaster mit Hunderttausenden Toten zu verhindern. 22:00 Uhr, SWR, Tatort: Vier Jahre, Krimi

Carolin Seitz gilt als Frau eines Mörders, weil ihr Mann vor vier Jahren für den Tod eines Theaterstars nach einer Silvesterparty verurteilt wurde. 22:20 Uhr, RTL Nitro, Knight and Day, Action-Komödie

June Havens begegnet am Flughafen dem charmanten Roy Miller, der an Bord Killer ausschaltet und sie anschließend entführt. 22:50 Uhr, Puls 4, Playdate – Die Action-Dads, Action-Komödie

Läuft im Anschluss an „The Accountant 2“. Zwei Väter geraten bei einem harmlos gedachten Playdate in einen Agenten-Plot. 22:55 Uhr, arte, Des Teufels Bad, Historiendrama/Horror

Die junge Agnes zieht zu ihrem Mann Wolf auf einen abgelegenen Hof, fühlt sich aber vom ersten Tag an nicht angenommen. 3:05 Uhr, ProSieben, In the Dark – Wer übersteht die Nacht?, Reality-Grusel

Prominente müssen in der verlassenen Heilstätte Grabowsee in dunklen Räumen Akten finden und den Weg durch das Gebäude schaffen, begleitet von einem Medium.