Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 25. September 2024

20:15 Uhr, ZDF, SOKO Wien: Der große Mitsch, Krimiserie Michael Holzner (Thomas Mraz), der als Mitsch bekannt ist, befindet sich in Schwierigkeiten. In seiner Wohnung, die aufgrund finanzieller Engpässe ständig untervermietet wird, wird eine junge Frau, die anscheinend als Escortdame tätig war, erdrosselt aufgefunden. Zudem gerät Pascal (Nick Romeo Reimann), der Freund von Holzners Tochter Antonia (Paula Nocker), in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Er wurde von der Nachbarin Fanny Elsner (Konstanze Breitebner) als einer der letzten Personen beschrieben, die sich in der Nähe des Opfers aufhielt und offenbar eine Beziehung zu der jungen Frau hatte.

20:15 Uhr, Das Erste, Deutscher Fernsehpreis 2024, Preisverleihung In Köln wird zum 25. Mal der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Die Entertainerin Barbara Schöneberger moderiert die große TV-Gala, die in den MMC-Studios stattfindet. Der Preis würdigt jährlich herausragende Produktionen sowie die beteiligten Personen vor und hinter der Kamera. Seit 2023 sind auch die großen Streaming-Dienste Disney+, Netflix und Prime Video als Partner dabei.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow Die fünfte Woche beginnt besonders süß mit der ersten Aufgabe: "Karamell kreativ". Die Teilnehmer sollen das süße Gold geschmacklich in den Vordergrund stellen und auch dessen vielseitige Verwendungsmöglichkeiten optisch demonstrieren. In der technischen Prüfung müssen Biskuitrollen in der Form von Buntstiften hergestellt werden. Dazu wird der Biskuitteig schwarz und in Pastellfarben eingefärbt und in geraden Streifen aufgetragen. Wer wird die besten Noten erhalten und wer wird in der finalen Aufgabe alles geben müssen?

20:15 Uhr, kabel eins, Ant-Man and the Wasp, Sci-Fi-Abenteuer Scott Lang (Paul Rudd), der als Ant-Man Feinde gemacht hat, erhält vom FBI die Anweisung, sein Haus nicht zu verlassen. Kurz vor dem Ende seines Hausarrests wird er von Dr. Hank Pym (Michael Douglas) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) entführt. Die beiden arbeiten in ihrem Labor an einem Tunnel, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zu befreien. Doch sie stehen nicht nur dem Händler Burch (Walton Goggins) im Weg, sondern auch die mysteriöse Ghost (Hannah John-Kamen) will die Technologie für ihre eigenen Zwecke nutzen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Die Nadel im Müllhaufen, Krimi Elena Warnetzki (Anne Kanis) lebt in einer Kleingartenkolonie, fischt Lebensmittel aus Müllcontainern und lebt ohne Fernseher, Computer, Smartphone und vor allem ohne Geld. Elena hat ein Problem: Ihr Ex-Mann Thomas Warnetzki ist verschwunden. Wilsberg (Leonard Lansink) lässt sich darauf ein, seine Dienste gegen Elenas Hilfe einzutauschen. Elenas schlimmste Befürchtungen bewahrheiten sich, als Thomas, der als Müllwerker tätig war, tot in einer Mülltonne gefunden wird. Wer hat Warnetzki ermordet und warum wollte man ihn auf diese Weise entsorgen?