Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 26. April

20:15 Uhr, Das Erste, Der weiße Kobold, Komödie

Freddy Sternthaler (Frederick Lau), Anfang 30, versucht durch ein Übermaß an Korrektheit zu glänzen, was ihn für seinen neuen Job als Disponent einer Wiener Speditionsfirma denkbar ungeeignet macht, denn dort nimmt man es mit der Korrektheit nicht so ganz genau. Als Freddy dem illegalen Schmuggel seines Chefs Zeko (Michael Thomas) auf die Schliche kommt, schickt der ihn kurzerhand zum Zigarettenkaufen in die nächste Bar. Ganz andere Sorgen hat Kunstagentin Ema Draganovic (Maya Unger): Ihr Bruder Martin (Simon Steinhorst), ein ebenso begabter wie suchtgefährdeter Künstler, hat im Vollrausch ein Kilogramm Kokain unter seine Farben gemischt und in einem Bilderzyklus vermalt. Das Problem nur: Der Stoff gehörte ihm gar nicht, sondern dem Betreiber eines exklusiven Wiener Nachtklubs.