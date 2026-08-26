Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 26. August 2026

20:15 Uhr, ARD (Das Erste), Ramstein – Das durchstoßene Herz, Doku-Drama

Rekonstruktion der Flugschau-Katastrophe von 1988 auf der Ramstein Air Base, bei der drei Flugzeuge kollidierten und 70 Menschen starben.

20:15 Uhr, ZDF, München Beats, Dramaserie

München 1995: Linda flieht vom elterlichen Hof in die aufblühende Technoszene und findet in der Klubwelt eine neue Freiheit.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Spielshow

Nur noch sieben Promis kämpfen um den Silberschatz. Die Verräter haben heimlich eine Todesliste erstellt – mehrere Spieler müssen um ihr Ausscheiden bangen.

20:15 Uhr, ProSieben, Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show, Show

Mentalist Timon Krause fordert prominente Gäste zu Gedankenlese-Duellen heraus.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow

Jahrmarkt-Feeling im Backzelt: Kirmes-Gebäck, herzhaftes Handbrot und ein Torten-Puzzle aus neun Teilen.