Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 26. August 2026
20:15 Uhr, ARD (Das Erste), Ramstein – Das durchstoßene Herz, Doku-Drama
Rekonstruktion der Flugschau-Katastrophe von 1988 auf der Ramstein Air Base, bei der drei Flugzeuge kollidierten und 70 Menschen starben.
20:15 Uhr, ZDF, München Beats, Dramaserie
München 1995: Linda flieht vom elterlichen Hof in die aufblühende Technoszene und findet in der Klubwelt eine neue Freiheit.
20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Spielshow
Nur noch sieben Promis kämpfen um den Silberschatz. Die Verräter haben heimlich eine Todesliste erstellt – mehrere Spieler müssen um ihr Ausscheiden bangen.
20:15 Uhr, ProSieben, Ich durchschaue jeden! – Timon Krauses Mentalisten Show, Show
Mentalist Timon Krause fordert prominente Gäste zu Gedankenlese-Duellen heraus.
20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow
Jahrmarkt-Feeling im Backzelt: Kirmes-Gebäck, herzhaftes Handbrot und ein Torten-Puzzle aus neun Teilen.
20:15 Uhr, VOX, Bones – Die Knochenjägerin, Krimiserie
Ein FBI-Mitarbeiter bringt ein Fass mit einer Hand ins Jeffersonian – ausgerechnet vor dem geplanten Abendessen von Arastoo und Cam.
20:15 Uhr, Kabel1, King Arthur, Abenteuerfilm
Realistische Version der Artus-Sage mit Clive Owen und Keira Knightley: Arthur verteidigt am Hadrianswall die römische Provinz Britannia.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Batman Forever, Actionfilm
Bruce Wayne kämpft als Batman gegen Two-Face und den wahnsinnigen Riddler.
20:15 Uhr, arte, Phoenix, Filmdrama
Auftakt der Christian-Petzold-Filmreihe: Eine KZ-Überlebende wird nach einer Gesichtsoperation von ihrem eigenen Mann nicht wiedererkannt.
20:15 Uhr, Tele 5, DC Down, Katastrophenfilm
Washington D.C. wird von einem schweren Erdbeben erschüttert, die US-Präsidentin liegt in den Trümmern des Weißen Hauses eingeschlossen.
20:15 Uhr, ORF 2, Dr. Nice, Arztreihe
Neue Folge der österreichischen Arztserie „Weiche Knie“.
20:15 Uhr, ORF III, Der Pfundskerl, Krimireihe
„Schlaflose Nächte“ – deutsche Krimireihe.
20:40 Uhr, ORF 1, UEFA Frauen Champions League Quali.: SKN St. Pölten – Juventus, Fußball live
Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde.
21:55 Uhr, ProSieben, Ich durchschaue jeden – die Menschenkenner Doku, Doku
Timon Krause widmet sich der Psychologie der Liebe – gemeinsam mit Psychotherapeutin Franca Cerutti.
22:30 Uhr, ORF 2, KI – Wettlauf ins Ungewisse, Doku
Über die rasante Entwicklung Künstlicher Intelligenz.
23:00 Uhr, Sat.1, TopTen! Der Geschmacks-Countdown, Show
Die verrücktesten süßen Kreationen – von XXL-Zuckerwatte bis Gemüse-Schokolade.
22:35 Uhr, RTL Nitro, Batman & Robin, Actionfilm
Mr. Freeze plant eine Diktatur des Bösen, während Bruce Wayne mit Julie Madison flirtet.
22:50 Uhr, Kabel1, The Expendables 3 – A Man's Job, Actionfilm
Waffenhändler Stonebanks will die Expendables-Söldnertruppe auslöschen.
23:30 Uhr, SWR/BR (ARD), Tatort, Krimireihe
„Grenzfall“ – Niederösterreich 1968: Ein junger Mann verschwindet spurlos nach Schüssen am Grenzfluss zur Tschechoslowakei.
23:50 Uhr, Tele 5, The Watcher – Willkommen im Motor Way Motel, Horrorthriller
Ein Paar entdeckt einen Geheimgang, der Einblick in die Vorgänge eines fremden Motelzimmers gibt.