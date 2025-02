Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 26. Februar 2025

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die falsche Wahrheit, Krimi Nach einer ausgelassenen Party zu ihrem 18. Geburtstag entdeckt Isabell Lauterbach (Anna-Lena Schwing) ihren Ex-Freund Ben Thiele (Max Kruk) tot. Sie kann sich jedoch an nichts erinnern. Ist sie die Täterin? In ihrem Blut finden sich neben Kokain auch Spuren von Rohypnol, einer sogenannten K.-o.-Tropfen-Substanz. Hat sie ihr Gedächtnis durch diese Droge verloren, oder verschweigt sie absichtlich etwas? Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) nehmen die Partygäste ins Visier, darunter die Mitglieder der Sprint-Staffel, in der sowohl Isabell als auch Ben trainierten.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Show In der zweiten Woche geht es mit einer herzhaften Herausforderung los: Die Kandidaten müssen ein Zupfbrot mit schmackhafter Füllung kreieren. Dabei kommt es auf Kreativität bei der Dekoration und Zusammenstellung an. Anschließend steht die Technische Prüfung an, in der die Promis eine Apfelrosen-Tarte backen. Nur eine perfekt gearbeitete Tarte kann die Jury beeindrucken. Zum Abschluss widmen sich die Kandidaten spektakulären 3D- oder Motivtorten, die ihre liebsten Feierlichkeiten thematisieren.

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Waffendeal, Krimi Nach einer durchzechten Nacht auf dem Hochsitz wird Koops (Aljoscha Stadelmann) durch einen Schuss geweckt. Er macht sich auf die Suche nach seinem Trinkkumpel, Förster Heiko (Sebastian Weiss), und entdeckt dabei den Rockerboss Andy Blome (Nicki von Tempelhoff) mitten im Wald - eine verdächtige Begegnung. Koops ahnt nicht, dass Blome für Heikos Tod verantwortlich ist und ein flüchtiges Gangmitglied (Aurel Manthei) verfolgt. Doch sein Bauchgefühl sagt ihm, dass er Andy nicht mehr aus den Augen lassen sollte.

20:15 Uhr, RTL, Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab, Show Jede Woche präsentiert Stefan Raab eine Show, in der er auf aktuelle Geschehnisse aus Streaming, Social Media und TV zurückblickt. Dabei tritt er nicht nur als Quizmaster, sondern auch als Duellant auf. Die Kandidat:innen müssen alle Fragen korrekt beantworten und sich in spannenden Duellen gegen ihn behaupten, um die Chance auf eine Million Euro zu wahren. Die Sendung wird durch wechselnde prominente Spielleiter und zahlreiche Überraschungsgäste ergänzt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Nackt im Netz, Krimi Alex (Ina Paule Klink) macht eine schockierende Entdeckung: Ein intimes Video von ihr ist im Internet aufgetaucht. Sie bittet ihren Patenonkel Wilsberg (Leonard Lansink) um Hilfe, um einen drohenden Karriereknick zu verhindern, falls ihr Chef davon erfährt. Wilsbergs Nachforschungen führen ihn zu einem zwielichtigen Online-Sex-Portal. Einer der Betreiber lockt junge Frauen in die Falle und filmt sie heimlich. Die Aufnahmen landen dann im Netz. Als einer der Verantwortlichen ermordet wird, gerät Alex selbst in Verdacht - schließlich hätte sie ein Motiv, sich an ihrem Peiniger zu rächen.