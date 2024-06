Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 26. Juni 2024

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Ihre Auftritte ziehen Tausende in die Stadien. Ihre Stimmen berühren die Herzen der Fans. Schon ihre Namen lösen Begeisterung aus. Doch wer wird bei "Schlag den Star" am Ende siegen? Sänger Pietro Lombardi und Comedian Chris Tall treten in bis zu 15 spannenden Runden gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton moderiert die Show, und Ron Ringguth liefert die Kommentare.