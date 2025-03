Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 26. März 2025

Stefan (Thomas Mraz) ist mit Leidenschaft Vater und Fotograf. Gemeinsam mit seiner Frau Marion (Marleen Lohse), einer freiberuflichen Grafikerin, meistert er den turbulenten Alltag mit drei Kindern in der Großstadt. Dabei gibt es jede Menge Liebe, Stress - und eine Menge Müll. Eigentlich läuft alles gut, doch Stefan erkennt, dass sie viel nachhaltiger leben sollten. Als er auf eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger trifft, die sich im Repaircafé treffen und gegen Plastikmüll kämpfen, ist er begeistert. Kurzerhand schließt er sich den unkonventionellen Aktivisten an. Ihr Plan: Sie versehen Spielzeug eines bekannten Herstellers mit konsumkritischen Botschaften, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

L.A. ruft! Die männlichen Kandidaten machen sich auf den Weg in die Stadt der Engel. Doch bevor sie in das luxuriöse Modelloft einziehen dürfen, müssen sie sich auf dem Laufsteg beweisen. Die Herausforderung: Der kunstvoll gestaltete Denim-Laufsteg besteht aus mehreren Lagen Jeansstoff, was das Laufen erschwert. Auch ihr Outfit muss vollständig aus Denim bestehen. Wer überzeugt und darf bleiben? Und wer muss die Heimreise antreten?