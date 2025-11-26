Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 26. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Polizei, Drama Anton (Levy Rico Arcos) hat sein Elternhaus verlassen und eine Ausbildung zum Koch begonnen. Er hat eine Freundin und ein Dach über dem Kopf, auch wenn es nur eine Gartenlaube ist. Dann erreicht ihn ein gelber Brief. Eine Anklageschrift. Der Vorfall liegt zwei Jahre zurück und war für ihn längst verdrängt. Nun soll er sich wegen "Schwerem Landfriedensbruch" und "Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte" verantworten. Doch in seiner Erinnerung ist der 1. Mai von damals wie ausgelöscht. Seine Anwältin rät ihm, den Tag zu rekonstruieren. Anton versucht, das Puzzle zusammenzusetzen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb Sarah Henke leitet gemeinsam mit ihrem Mann Christian Eckhardt seit zwei Jahren das "Lemabri" in Boppard. Dort sind Familien ausdrücklich willkommen, Kinder eingeschlossen. In der "The Taste"-Küche zeigt sich die Gastjurorin jedoch weniger verspielt. Sie fordert die Teams mit Aufgaben heraus, die an ihre südkoreanischen Wurzeln anknüpfen. Die frühere Sterneköchin möchte die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft auf den asiatisch inspirierten Löffeln sehen. Team Rot um Coach und Asien-Fan Tim Raue könnte hier einen Vorsprung haben.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten gemeinsam gegen ihren eigenen Sender an. ProSieben schickt mehrere prominente Gegner ins Rennen, die das Duo in verschiedenen Spielen schlagen wollen. Am Ende steht fest, wer gewinnt. Verlieren Joko und Klaas, müssen sie sich auf Anweisung des Senders lächerlich machen. Gewinnen sie, gehören ihnen 15 Minuten zur freien Gestaltung in der besten Sendezeit.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Die Bielefeld-Verschwörung, Krimi Ein Verschwörungsgläubiger wird getötet. Gleichzeitig taucht Manni (Heinrich Schafmeister), der vor Jahren nach Bielefeld zog, wieder auf. Nils Erdel (Daniel Roesner) ist überzeugt, dass Bielefeld nicht real ist, und bittet Wilsberg (Leonard Lansink) um Schutz vor angeblichen Verfolgern. Wilsberg lehnt zunächst ab, wird aber aktiv, als ihn einer dieser Verfolger aufsucht. Zu diesem Zeitpunkt ist Nils bereits tot. Offiziell starb er an einem Herzinfarkt. Wilsberg glaubt jedoch an ein Verbrechen, kann Anna Springer (Rita Russek) aber nicht davon überzeugen, eine Obduktion zu veranlassen.

20:15 Uhr, NITRO, 96 Hours - Taken 3, Action Bryan Mills (Liam Neeson), ehemaliger CIA-Agent und Familienvater, hat schon seine Tochter Kim und seine Ex-Frau Leonore aus gefährlichen Situationen befreit. Nun gerät er selbst ins Visier der Ermittler. Als er Leonore tot in ihrer Wohnung findet, gilt er sofort als Hauptverdächtiger. Kurz vor seiner Festnahme kann er fliehen. Es folgt ein riskantes Katz-und-Maus-Spiel mit dem hartnäckigen Ermittler Franck Dotzler (Forest Whitaker). Mills bleibt nur eine Möglichkeit: Er muss die Drahtzieher finden und die Mörder seiner Ex-Frau zur Strecke bringen.