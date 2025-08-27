Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 27. August 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Am Ende des Sommers, Drama Ben (Thomas Schubert) hat die Schule erfolgreich abgeschlossen, und seine Mutter Sylvia (Julia Koschitz) ist stolz auf ihn und auf sich selbst. Sie hat ihn allein großgezogen, und heute ist er ein junger Mann, der ihr engster Vertrauter ist. Über seinen Vater weiß Ben nur die romantische Geschichte einer kurzen Interrail-Liebe. Da er ihn nie kennengelernt hat, vermisst er ihn nicht. Doch als Sylvia von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, erfährt Ben die bittere Wahrheit: Er ist das Kind einer Vergewaltigung.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors - Das große Finale, Dokusoap In der namibischen Wüste stehen zwei Bachelors und vier Frauen vor ihren letzten Entscheidungen. Die intensiven Dream Dates haben vor allem Felix stark bewegt. Martin muss nach einer schweren Wahl neu planen, während Unsicherheit und Zweifel die Männer begleiten. Die Frauen sorgen für überraschende Wendungen, bis hin zu einer letzten Rose, die zum Schockmoment wird.

20:15 Uhr, kabel eins, Die glorreichen Sieben, Western Im 19. Jahrhundert bedroht der skrupellose Mr. Bogue (Peter Sarsgaard) eine Kleinstadt in den USA. Er will die Bewohner vertreiben, um nach Gold zu suchen, und schreckt auch vor Mord nicht zurück - so auch am Ehemann von Emma Cullen (Haley Bennett). Sie weigert sich aufzugeben und engagiert sieben Männer unter der Führung von Chisolm (Denzel Washington), um Bogue und seine Leute zu stoppen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow Die Kiwi steht diesmal im Mittelpunkt. In der ersten Aufgabe müssen Geschmack und Optik überzeugen. Danach folgt eine klassische Marzipan-Walnuss-Torte mit Marzipandecke. Zum Abschluss gilt es, einen Curvy Cake in Kuppelform mit romantischem Streifenmuster zu gestalten. Am Ende entscheidet sich, wer bleibt und wer gehen muss.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Schutzengel, Krimi Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) wird bei einem Einbruch bestohlen. Besonders schmerzlich: Das mühsam gesparte Geld für eine Kreuzfahrt mit Anna Springer (Rita Russek) ist weg. Beim Einbruchsdezernat findet er jedoch kein Gehör. Unterdessen gerät Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky) zufällig in einen Überfall und greift ein.