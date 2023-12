Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 27. Dezember

20:15 Uhr, ZDF, Die Rosenheim-Cops: Ein eiskalter Mord, Krimiserie

Ein mehrtägiges Curlingturnier in Rosenheim, bei dem die Reichen und Schönen für den guten Zweck spielen, gerät durch eine schreckliche Tat in den Fokus. Der Pächter der Curlinghalle entdeckt am Morgen nach dem Eröffnungstag einen Toten auf dem Eis. Es handelt sich um Thomas Hellwig, den großzügigen Sponsor des Turniers. Kommissare Hansen (Igor Jeftić) und Stadler (Dieter Fischer) nehmen die Ermittlungen auf, da die Rechtsmedizinerin Dimos bestätigt, dass das Opfer erschlagen wurde.