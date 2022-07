Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 27. Juli

20:15 Uhr, Das Erste, Der Wettbewerb, Komödie

Hubert (Harald Krassnitzer) und Viktor (Cornelius Obonya) könnten unterschiedlicher nicht sein. Aufsteiger auf Erfolgskurs der eine, kleiner Kaufmann mit Bio-Laden der andere. Kleine Sticheleien zwischen den beiden gehören zum Alltag, in den Viktor am Elektrofahrrad und Hubert im luxuriösen Geländewagen aufzubrechen pflegen. Der verändert sich jedoch zunehmend, als beide beschließen, an einem Öko-Wettbewerb teilzunehmen. Ein streng überwachtes Auswahlverfahren soll feststellen, welche Familie in der Gemeinde den kleinsten, ökologischen Fußabdruck hinterlässt.