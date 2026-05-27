Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 27. Mai 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Küchenschlacht XXL, Kochshow Zum dritten Mal bringt Moderatorin und Köchin Zora Klipp ambitionierte Hobbyköche und Profis zu einem kulinarischen Duell zusammen. Drei engagierte Hobbyköche treten gegen ein Team erfahrener Spitzenköche an: Nelson Müller, Viktoria Fuchs und Mario Kotaska. Mit viel Mut und ihren besten Gerichten wollen die ehemaligen "Küchenschlacht"-Teilnehmer zeigen, dass sie den Profis gewachsen sind. Zora Klipp begleitet beide Teams durch mehrere Runden, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen.

20:15 Uhr, Das Erste, Zero, Thriller In einem Berlin der nahen Zukunft dringen Kameradrohnen unerlaubt in ein geheimes Treffen von Carl Montik (Sabin Tambrea), Vorstandsmitglied des Internetkonzerns "Freemee", mit Regierungsvertretern ein und übertragen die Bilder live im Netz. Die anonyme Aktivistengruppe "Zero" übernimmt die Verantwortung für diese Aktion. Die Online-Journalistin Cynthia Bonsant (Heike Makatsch), verwitwet und alleinerziehend, erhält von Tony Brenner (Axel Stein), dem Leiter des Online-Magazins "Daily", den Auftrag, die Hintergründe von "Zero" zu recherchieren.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen - Die Profis, Backshow Zum Start präsentieren die Profis 20 identische Signature-Törtchen und zeigen dabei ihren eigenen Stil in Geschmack, Technik und Kreativität. In der anschließenden Speed-Challenge müssen sie unter Zeitdruck einen filigranen Marzipan-Tortenaufleger anfertigen. Zum Schluss entsteht ein großes Schaustück, das zusammen mit einer Torte für mindestens 20 Personen ein harmonisches Gesamtbild ergeben soll. Wer kann die Jury überzeugen und sich dem goldenen Cupcake sowie dem Preisgeld von 10.000 Euro annähern?

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten erneut gegen ihren eigenen Sender an, um sich 15 Minuten freie Live-Sendezeit zu erspielen. Diesmal stellen sich ihnen unter anderem Palina Rojinski, Timon Krause, Felix Kahle, Linn Schütze, Leonie Bartsch, Tim Bendzko und Johannes Strate entgegen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mundtot, Krimi Finanzbeamter Ekki (Oliver Korittke) steht unter Schock, als seine junge Kollegin aus dem Fenster stürzt und stirbt. Ob es sich um Suizid handelt oder jemand nachgeholfen hat, bleibt zunächst offen. In der Behörde herrscht schon länger eine angespannte Stimmung, da der Vorgesetzte gezielt gegen kritische Mitarbeiter vorgeht. Mit seinen Nachforschungen begibt sich Ekki auf gefährliches Terrain. Gleichzeitig kämpft sein Freund Wilsberg (Leonard Lansink) mit existenziellen Sorgen, da ein geplanter Kredit geplatzt ist und nun die Pfändung seines Antiquariats droht.