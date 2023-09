Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 27. September

20:15 Uhr, kabel eins, Planet der Affen: Revolution, Sci-Fi-Drama

Zehn Jahre nachdem die Menschheit durch ein Virus dezimiert wurde, leben die hochintelligenten Affen unter der Führung von Caesar (Andy Serkis) in einer riesigen Kolonie bei San Francisco. Es kommt zu einem ersten blutigen Zusammentreffen mit Menschen, als eine Expeditionsgruppe unter der Leitung des Ingenieurs Malcolm (Jason Clarke) ein altes Wasserkraftwerk auf dem Territorium der Affen in Betrieb nehmen will. Caesar lässt sie gewähren, um einen Krieg zu vermeiden, aber seine rechte Hand Koba (Toby Kebbell), der von Menschen gequält wurde, stachelt seine Artgenossen zum Kampf an.