Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 28. Jänner 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten von Salzburg: Die letzte Reise, Krimi Im Salzbergwerk Hallein wird die Leiche eines attraktiven Reiseleiters entdeckt. Kopf und Oberkörper befinden sich auf deutschem Gebiet, Lenden und Beine in Österreich. Ausgerechnet diesmal fühlt sich weder Salzburg noch Traunstein für den Fall zuständig. Mur (Michael Fitz) steht kurz davor, eine Kreuzfahrt zu gewinnen. Russmeyer (Fanny Krausz) bereitet sich auf eine Musicalrolle vor. Seywald (Erwin Steinhauer) nimmt mit Rene (Michael Schönborn) an einem Less-stress-in-two-weeks-Seminar teil, um ihre Beziehung zu retten.

20:15 Uhr, Sat.1, Whitney Houston: I wanna dance with somebody, Musikdrama Whitney Elizabeth Houston (Naomi Ackie) wird 1963 geboren und wächst in New Jersey auf. Schon früh entdeckt sie ihre Leidenschaft für Musik im Kirchenchor. Musikproduzent Clive Davis (Stanley Tucci) wird eher zufällig auf sie aufmerksam, als sie kurzfristig für ihre Mutter einspringt. Kurz darauf landet sie ihren ersten großen Hit. Whitney möchte die Musik singen, die ihr entspricht, und sie selbst bleiben. Trotzdem wird ihr gesagt, ihre Songs klängen "nicht schwarz genug". Davon lässt sie sich nicht bremsen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Mundtot, Krimi Finanzbeamter Ekki (Oliver Korittke) ist fassungslos. Seine junge Kollegin ist aus dem Bürofenster gestürzt und gestorben. Unklar bleibt, ob es Selbstmord war oder ob jemand nachgeholfen hat. In der Behörde brodelt es schon lange, der Chef geht gezielt gegen unbequeme Mitarbeiter vor. Ekki begibt sich mit seinen Verdächtigungen und Nachforschungen auf dünnes Eis. Gleichzeitig plagen seinen Freund Wilsberg (Leonard Lansink) existenzielle Probleme. Ein Kredit ist gescheitert, nun steht die Pfändung seines Antiquariats im Raum.

20:15 Uhr, Das Erste, Der neue Freund, Drama Henriette (Corinna Harfouch), verwitwete Mutter von Johanna (Karin Hanczewski), bittet ihre Tochter zu einem Wochenendbesuch. Dort präsentiert sie überraschend ihren neuen Freund Philipp (Louis Nitsche), der 25 Jahre jünger ist. Johanna reagiert überrumpelt und begegnet ihm mit Skepsis. Zunächst hält sie Philipp für einen möglichen Heiratsschwindler. Zwischen Johannas Misstrauen, Henriettes selbstbewusstem Auftreten und Philipps Versuch, die Situation zu entspannen, entsteht eine angespannte Begegnung.

20:15 Uhr, ProSieben, The Scorpion King, Sandalenaction Ägypten vor etwa fünftausend Jahren. Vom Machtzentrum Gomorrah aus plant der skrupellose Herrscher Memnon (Steven Brand), alle Nomadenvölker auszulöschen. Die letzten verbliebenen Stämme, die sich sonst gegenseitig bekämpfen, müssen notgedrungen zusammenarbeiten. Sie wissen, dass Memnon bei seinen Feldzügen auf die Visionen eines Hellsehers setzt. Um diesen Vorteil zu beseitigen, engagieren sie den Söldner Mathayus (Dwayne Johnson), der den Seher ausschalten soll.