Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 28. Mai 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Auferstehung, Tragikomödie

Der Vater ist gestorben. Über Jahre hatte er keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern, weil sie mit seiner Lebensweise nicht einverstanden waren. Nun ruft Tochter Linda (Leslie Malton) ihre drei Brüder Joschi (Joachim Król), Jakob (Dominic Raacke) und Uli (Michael Rotschopf) zusammen, und alle versammeln sich am Sterbebett. Der Vater, einst Chefarzt, verwitwet und an Parkinson erkrankt, hatte eine ausgeprägte Altersvirilität entwickelt, bei der seine Pflegerin eine wichtige Rolle spielte. Die Geschwister befürchten, dass das Erbe an diese Frau fallen könnte.