Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 29. April 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Toter Winkel, Thrillerdrama Friseurmeister Karl Holzer (Herbert Knaup) lebt ein ruhiges und angenehmes Leben. Gemeinsam mit seiner Frau (Johanna Gastdorf) freut er sich über Enkelin Nora, die Tochter seines Sohnes Thomas (Hanno Koffler). Doch dann stirbt ein Freund von Thomas aus Kindertagen unter rätselhaften Umständen. Schon bald kursiert das Gerücht, der Tote habe mit schweren Verbrechen aus dem rechtsterroristischen Milieu zu tun gehabt. Wenig später gerät auch Thomas Holzer in den Verdacht, mit seinem früheren Schulfreund gemeinsame Sache gemacht zu haben. Karl Holzer muss sich deshalb fragen, wie weit sein Vertrauen in den eigenen Sohn reicht.

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Taste, Kochshow Mit Ali Güngörmüs zieht ein Gastjuror ein, der Coaches und Promis gleichermaßen an ihre Grenzen bringt. Seine erste Aufgabe für das Teamkochen steht unter dem Motto Farben des Orients. Die Lose lauten "rot", "gelb", "grün", "blau". Nun stellt sich die Frage, wem es gelingt, diese Farben mit türkisch inspirierten Gerichten auf dem Löffel zum Strahlen zu bringen.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf legen sich erneut mit ihrem Arbeitgeber und damit mit einem ganzen Sender an. Ihr Ziel sind 15 Minuten Live-Sendezeit, in denen sie frei verfügen können. Diesmal bekommen sie es mit Edin Hasanovic, Katrin Bauerfeind, Sandy Mölling und Jessica Wahls zu tun.

20:15 Uhr, RTL, Inside OBI - Die Geheimnisse des Baumarktgiganten, Doku Reporter Ralf Herrmann blickt hinter die Kulissen von OBI. Seine Reise führt ihn vom Blumenzulieferer bis zur Qualitätssicherung. Er zeigt, wie Olivenbäumchen aus der Toskana in heimische Gärten gelangen, begleitet einen DIY-Workshop speziell für Frauen und schaut auch kritisch genauer hin. Außerdem unterstützt er eine Familie dabei, den Garten fit für den Frühling zu machen, prüft Kleber aus dem Baumarkt im Belastungstest und trifft einen Jungen, der sich aus OBI-Material eine eigene Achterbahn gebaut hat.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Halbstark, Krimi Wilsberg (Leonard Lansink) soll den 17-jährigen Marc aufspüren, den Sohn einer früheren Schulfreundin. Bei seinen Nachforschungen stößt er darauf, dass der Jugendliche nicht nur in Drogengeschäfte verstrickt ist, sondern auch Lehrkräfte schikaniert und an illegalen Autorennen teilnimmt. Als Wilsberg ein solches Rennen beobachtet, macht er eine grausige Entdeckung: Marc ist tot. Eine Schusswunde wurde ihm zum Verhängnis.