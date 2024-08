Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 29. August 2024

Schwimmmeister Karl Kruse (Milan Peschel) regiert sein Freibad in Grubberg, Bayern, wie ein kleiner Monarch. Das Bad versprüht den Charme der 70er-Jahre, und Karl ist ein echter Pedant, der Ordnung und Pünktlichkeit liebt. Doch die Entenfamilie, die sich auf dem Gelände eingenistet hat, sowie die ältere Frau Bogner (Monika John) ignorieren seine Regeln. Das Bad bräuchte dringend Renovierungen, und Karl hofft auf finanzielle Unterstützung aus der Stadtkasse. Allerdings verfolgt die Bürgermeisterin (Gisela Schneeberger) andere Pläne: Sie möchte das Freibadgelände an den Bauunternehmer Albert Dengler (Sebastian Bezzel) verkaufen, um Gewinn zu erzielen.

Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) müssen sich diesmal mit gefährlichen Verbrechern auseinandersetzen. Vier Häftlingen gelingt die Flucht während ihres Transports. Ihr Ziel: In Schwanitz untertauchen und später mit der Abendfähre verschwinden. Bei einem Einbruch in ein Haus, um sich mit Kleidung zu versorgen, kommt es zu einem Schusswechsel mit dem Bewohner, der dabei stirbt. Einer der Flüchtigen wird verletzt. Die Häftlinge nehmen daraufhin Jule Christiansen (Marleen Lohse), die ihnen medizinische Hilfe leistet, und ihre Praktikantin Lea (Carolin Granier) als Geiseln.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden, Dokusoap

Während Marvel seine Avengers und DC seine Justice League hat, präsentiert RTL seine Dschungel-Legenden: Zum 20-jährigen Jubiläum von "IBeS" findet das Dschungelcamp erstmals im Sommer statt. In dieser besonderen Staffel treten 13 ehemalige Dschungel-Stars erneut an, um das Abenteuer "Dschungelcamp" in Südafrika zu erleben. Wer wird die aufregenden Prüfungen bestehen, emotionale Momente am Lagerfeuer durchstehen und wahre Stärke zeigen?