Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 29. Juli 2026
20:15 Uhr, ARD – Das Erste, Saat des Terrors, TV-Film
Deutscher Fernsehfilm, der sich mit den Ursachen und Folgen von politisch motiviertem Extremismus auseinandersetzt.
20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY... Ungelöst, Fahndungssendung
Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle, u.a. einen Juwelierüberfall und einen mysteriösen nächtlichen Zwischenfall in einer Wohnung.
20:15 Uhr, 3sat, Gefährlich nah – Wenn Bären töten, Dokumentation
Doku über tödliche Begegnungen zwischen Menschen und Bären und die Frage, warum die Tiere zunehmend aggressiv werden.
20:15 Uhr, arte, Vera Drake, Geschichtsdrama
London in den 1950ern: Eine fürsorgliche Mutter und Putzfrau hilft heimlich Frauen mit illegalen Schwangerschaftsabbrüchen – bis die Polizei ihr auf die Spur kommt.
20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg, Krimiserie
Eine Ordensschwester hat mit Klostergeldern an der Börse spekuliert und dabei überraschend hohe Gewinne erzielt – nun soll das Geld schnell wieder verschwinden.
20:15 Uhr, Kabel1, Die Mumie, Fantasy-Action
Abenteuer-Klassiker: Ein Schatzsucher-Team erweckt versehentlich eine 3000 Jahre alte Mumie zum Leben.
20:15 Uhr, ProSieben, Godzilla vs. Kong, Sci-Fi-Action
Zwei Giganten der Filmgeschichte treffen in einem gewaltigen Showdown aufeinander.
20:15 Uhr, SRTL, Für immer Prinzessin, TV-Film
Royal-angehauchte Liebesgeschichte.
20:15 Uhr, ORF 1, Fußball: UEFA Conference League-Qualifikation, Rückspiel SK Rapid – FC Santa Coloma, live
Der SK Rapid Wien kämpft im Rückspiel um den Einzug in die nächste Runde.
20:15 Uhr, PULS 2, Spider-Man: No Way Home, Superhelden-Action
Die mächtigsten Schurken, gegen die jemals ein Spider-Man in irgendeinem Universum gekämpft hat, werden freigesetzt.
22:25 Uhr, 3sat, Vermisst in Berlin, TV-Film
Spannender Thriller rund um das Verschwinden einer Person in Berlin.
22:45 Uhr, Kabel1, Iron Man 3, Superhelden-Action
Tony Stark alias Iron Man erklärt dem Terroristen Mandarin persönlich den Krieg, während er zugleich mit den Folgen eines Angriffs auf seine Villa kämpft.
23:30 Uhr, n-tv, Vulkane – Countdown der Naturgewalten, Dokumentation
Doku über die zerstörerische Kraft von Vulkanausbrüchen weltweit.
23:35 Uhr, ZDF, Kabul – Flucht aus der Hölle, Serie
Fortsetzung der Krimi-Serie – zwei neue Folgen mit den Titeln „Alarmstufe Rot“ und „Ungewisse Zukunft“.