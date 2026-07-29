Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 29. Juli 2026

20:15 Uhr, ARD – Das Erste, Saat des Terrors, TV-Film

Deutscher Fernsehfilm, der sich mit den Ursachen und Folgen von politisch motiviertem Extremismus auseinandersetzt.

20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY... Ungelöst, Fahndungssendung

Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle, u.a. einen Juwelierüberfall und einen mysteriösen nächtlichen Zwischenfall in einer Wohnung.

20:15 Uhr, 3sat, Gefährlich nah – Wenn Bären töten, Dokumentation

Doku über tödliche Begegnungen zwischen Menschen und Bären und die Frage, warum die Tiere zunehmend aggressiv werden.

20:15 Uhr, arte, Vera Drake, Geschichtsdrama

London in den 1950ern: Eine fürsorgliche Mutter und Putzfrau hilft heimlich Frauen mit illegalen Schwangerschaftsabbrüchen – bis die Polizei ihr auf die Spur kommt.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg, Krimiserie

Eine Ordensschwester hat mit Klostergeldern an der Börse spekuliert und dabei überraschend hohe Gewinne erzielt – nun soll das Geld schnell wieder verschwinden.