Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 29. Mai 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Emma nach Mitternacht: Der Wolf und die sieben Geiseln, Psychokrimi

Emma Mayer (Katja Riemann) ist eine unkonventionelle, unerschrockene Psychologin, die in der Radiosendung "Die Nachtpsychologin" zum Vorfiltern von Anrufen eingestellt wurde. Dabei entgeht ihr nicht, dass die Moderatorin Elisabeth Gira (Mechthild Großmann) den echten Problemen der Hörer am liebsten aus dem Weg geht. Von einer Sekunde auf die andere wird aus der Unterhaltungssendung tödlicher Ernst, als der Anruf eines Unbekannten in die Sendung durchgestellt wird. Wolf Marx (Ben Becker) behauptet, in einer Tankstelle Geiseln genommen zu haben. Emma verlässt das Studio und nimmt den Zweikampf mit ihm auf.