Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 29. November

20:15 Uhr, Das Erste, Schnee, Mystery-Thriller-Serie

Die Ärztin Lucia Salinger (Brigitte Hobmeier) zieht mit ihrer Familie in das Bergdorf Rotten, Heimatort ihres Mannes Matthi (Robert Stadlober). Ihre Tochter leidet an schwerem Asthma und die gesunde Bergluft soll Almas (Laeni Geiseler) Krankheit lindern. Doch der Neubeginn ist holprig: Nachbarin Aurelia (Sylvia Eisenberger) beschert einen seltsamen Empfang, und Lucia muss sich erst mit den Schwiegereltern (Karl Fischer und Maria Hofstätter) anfreunden. Am Morgen behauptet Alma, eine tote Frau habe sie besucht und ihr einen Ring gegeben. Beim Einkauf glaubt sie, die Frau wiederzusehen und entgeht nur knapp einem Unfall. Als Lucia selbst beim Joggen im Wald eine unheimliche Begegnung hat, ist klar, dass in Rotten etwas nicht stimmt.