Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 3. Dezember 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Schattenmord: Unter Feinden, Krimi Die junge Ermittlerin Nadirah Abaza (Sabrina Amali) landet ihren ersten großen Erfolg. Mit ihrem Team nimmt sie den Drogenboss Ali Sakka (Kida Khodr Ramadan) fest. Kurz darauf wird ihr Förderer, Oberstaatsanwalt Frank Leuw (Dani Levy), getötet. Zusammen mit Erik Stoibel (Nikolaus Sternfeld) muss sie sich nun beweisen. Zudem steht die Frage im Raum, welcher von Leuws Gegnern verantwortlich ist. Eine erste Fährte führt zu Sakka, der bei seiner Festnahme offen Rache angekündigt hatte.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb Andreas Caminada, Dreisternekoch und Geschichtenerzähler am Herd, bringt Aufgaben mit, die Begeisterung und Verzweiflung auslösen. Beim Teamkochen verlangt er "märchenhaften Genuss". Für das Solokochen setzt er Zutaten aus seinem Schlossgarten ein: Kapuzinerblätter, Szechuanpfeffer, Meerrettich. Wer nimmt Kurs aufs Finale und wer verschwindet wie ein verpuffter Zauber?

20:15 Uhr, kabel eins, King Arthur: Legend of the Sword, Action Vortigern (Jude Law) tötet seinen Bruder, König Uther (Eric Bana), sowie dessen Frau und reißt die Herrschaft an sich. Der kleine Arthur (Charlie Hunnam) wird ausgesetzt und wächst ohne Wissen über seine Herkunft auf. Jahre später kommt die Wahrheit ans Licht. Arthur gelingt es, Excalibur aus dem Stein zu ziehen, und er stellt sich seinem tyrannischen Onkel im Kampf um den Thron.

20:15 Uhr, 3Sat, Theken-Cowboys, Komödie Büdchen, Kiosk, Trinkhalle, Späti - solche Institutionen gibt es in jeder Stadt. Hier trifft der Rentner auf die Ärztin, das Grundschulkind auf den hippen Partygänger. Genau so einen Laden hat Hajo (Aurel Manthei) in Frankfurt geerbt. Hier steht er mit Thorsten (Johannes Allmayer), Hausmeister an der örtlichen Grundschule, und Guido (Alexander Wipprecht), der bei der Müllabfuhr arbeitet. Die drei kennen sich aus Kindheitstagen. Und so hängen sie wieder mal zu dritt am Kiosk ab, als eines Tages ein Mann im Anzug vorbeikommt und 200 Euro für eine Packung Kaugummi auf die Theke legt, um die Kundentoilette benutzen zu können. Kurz wird sich über den Schnösel aufgeregt, aber schnell ist er auch wieder vergessen. Bis Guido selber mal muss und eine Leiche auf der Toilette findet.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten gemeinsam an, um gegen ihren eigenen Sender ProSieben zu bestehen. Dieser setzt mehrere bekannte Gesichter ein, die das Duo in verschiedenen Spielen herausfordern. Nach zahlreichen Aufgaben steht der Gewinner fest. Verlieren Joko und Klaas, müssen sie auf Anweisung von ProSieben peinliche Aufgaben erfüllen. Gewinnen sie, erhalten sie 15 Minuten beste Sendezeit zur freien Nutzung.