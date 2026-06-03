Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 3. Juni 2026

20:15 Uhr, ProSieben, Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas, Show Vor drei Jahren forderte ein ganzes Studio mit 777 ProSieben-Mitarbeitern Joko und Klaas erfolgreich heraus, jetzt will das Duo Revanche. In Folge 77 der Show treten erneut 777 Mitarbeiter des Senders gegen die beiden an - alle zusammen, in Teams oder in direkten Duellen in der Arena. Siegen Joko und Klaas gegen ihre ProSieben-Kollegen, überlässt ihnen der Sender 15 Minuten Sendezeit zur Prime Time am Donnerstag. Verlieren sie, müssen sie sich in die Dienste von ProSieben stellen.

20:15 Uhr, Das Erste, Nach uns der Rest der Welt, Drama Jonas, ein 16-jähriger Junge, leidet an Duchenne-Muskeldystrophie, ist auf einen Rollstuhl angewiesen und weiß, dass er an dieser Krankheit frühzeitig sterben wird. Seine alleinerziehende Mutter Alma (Anneke Kim Sarnau) setzt alles daran, die Verschlechterung seines Zustands hinauszuzögern. Sie hat Jonas in die Obhut von Dr. Wildenhahn (Sophie von Kessel) gegeben, einer Expertin für Duchenne. Die Ärztin schafft es tatsächlich, das Vertrauen von Jonas zu gewinnen. Doch dann lernt er Emily (Lina Hüesker) näher kennen, die Tochter von Marianne Wildenhahn und eine Klassenkameradin. Emily hat Schwierigkeiten in der Schule, die sie vor ihrer anspruchsvollen Mutter verheimlicht. Sie verliebt sich in Jonas.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen - Die Profis, Backshow Alle Kandidaten müssen identische Zutaten vollständig verarbeiten, wobei jedes Aroma klar erkennbar sein soll. Danach wird es nostalgisch: Inspiriert von der Sesamstraße gestalten sie eine Figur als Schaustück auf einer Torte mit mindestens vier Komponenten. Ein besonderer Gastjuror unterstützt die Bewertung. Wer meistert Kreativität und Geschmack und rückt dem Gewinn einen Schritt näher?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Das Geld der Anderen, Krimi Wilsberg (Leonard Lansink) hat gerade erst durch den Verkauf einer Rarität einen kleinen Gewinn erzielt, da wird ihm das Geld bereits von zwei maskierten Einbrechern gestohlen. Das will er nicht hinnehmen. Er macht sich allein daran, sein Geld zurückzuholen, und nimmt die Spur der Täter auf. Noch bevor er die beiden zur Rede stellen kann, wird einer von ihnen tot entdeckt. Damit gerät Wilsberg immer stärker unter Druck, denn Springer (Rita Russek) und Overbeck (Roland Jankowsky) nehmen ihn ins Visier ihrer Ermittlungen.

20:15 Uhr, kabel eins, Hitch - Der Date Doktor, Komödie Alex Hitchens (Will Smith) ist ein echter Profi in Liebesdingen. Als "Date Doktor" hilft er Männern, das Herz ihrer Traumfrau zu erobern. Einer seiner Kunden, der unbeholfene Albert (Kevin James), hat sich in die wohlhabende Allegra (Amber Valletta) verliebt - eine echte Herausforderung. Doch Hitch tut alles, um die beiden zusammenzubringen. Parallel verliebt er sich selbst in die toughe Journalistin Sara Melas (Eva Mendes), was seine eigenen Fähigkeiten auf die Probe stellt.