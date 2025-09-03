Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 3. September 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfswinkel, Drama Melanie (Annett Sawallisch), Mitte 30, arbeitet bei der brandenburgischen Polizei. Ihr Einsatzgebiet liegt in der flachen Landschaft mit Wäldern, Seen und Kanälen nördlich von Berlin. Sie sucht Harmonie und meidet politische Konflikte. Doch das gelingt nicht, als in ihrem Heimatdorf ihre beste Freundin Lydia (Claudia Eisinger) mit rechten Parolen auffällt und plötzlich eine Straße verschwindet. Es handelt sich um das letzte Kopfsteinpflasterstück zum Kiessee, wo früher Baumaterial für Wehrmachtsbunker gewonnen wurde. Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge mussten dort schuften.

20:15 Uhr, ZDF, Die Küchenschlacht XXL, Kochshow Moderatorin und Köchin Zora Klipp lädt Hobby- und Profiköche zum Wettkampf ein. Drei ambitionierte Hobbyköche treten gegen ein Team aus Spitzenköchen an. Mit viel Mut und ihren besten Rezepten wollen sie Cornelia Poletto, Viktoria Fuchs und Johann Lafer besiegen. Zora Klipp führt durch die Sendung und begleitet die Teams, wenn sie in mehreren Runden ihr Können zeigen.

20:15 Uhr, kabel eins, San Andreas, Katastrophenaction Ein gewaltiges Erdbeben erschüttert Kalifornien und wird zur größten Naturkatastrophe der Geschichte. Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne "The Rock" Johnson) eilt ins Katastrophengebiet. Er rettet nicht nur Fremde aus den Trümmern, sondern sucht auch seine Tochter Blake (Alexandra Daddario). Zusammen mit seiner entfremdeten Frau Emma (Carla Gugino) will er sie finden und zugleich die Eheprobleme hinter sich lassen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen, Backshow Zum Auftakt der Woche stehen klassische Biskuitrollen auf dem Programm. Anschließend wird es technisch anspruchsvoll: Die Kandidaten müssen Buchteln mit Himbeerfüllung und Vanillesoße zubereiten. Zum Finale werden Torten gebacken, die mysteriöse Tatorte darstellen. Am Ende muss wie immer ein Kandidat das Zelt verlassen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bielefeld 23, Krimi Ekki (Oliver Korittke) lädt Wilsberg (Leonard Lansink) zum Essen ein, doch ein Anruf bringt die Pläne durcheinander. Die beiden fahren nach Bielefeld, wo Wilsbergs alter Bekannter Manni Höch (Heinrich Schafmeister) in Schwierigkeiten steckt. Ihm wird vorgeworfen, als Bauamtsleiter beim Projekt "Bielefeld 23" Schmiergeld angenommen zu haben. Dadurch gerät das Vorhaben des Bauunternehmers Jochen Hellwarth (Rüdiger Klink) ins Wanken.