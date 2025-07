Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 30. Juli 2025

Ulrich Kainer (Martin Wuttke), ein Einzelgänger mit bewegter Vergangenheit und frühzeitigem Ruhestand, spürt, dass sein Lebensende naht. Niemand wird ihn vermissen, auf ihn wartet niemand. Er beschließt daher, seine verbleibende Zeit in einem idyllischen Dorf zu verbringen. Doch die Dorfgemeinschaft macht ihm einen Strich durch die Rechnung: Ein Wirt, der ihn kurzerhand zum Profikiller erklärt, eine charmante, alleinerziehende Bäuerin (Britta Hammelstein), die sich an ihn klammert, sowie eine exzentrische Nazi-Truppe rauben ihm die erhoffte Ruhe.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap

Die Gruppe wird kleiner, die Gespräche gehen in die Tiefe und es wird zunehmend romantisch. Bei einem abenteuerlichen Doppeldate gehen Felix und Martin mit ihren Favoritinnen auf Quadtour in die afrikanische Wildnis - immer auf der Suche nach den berühmten Big Five. Doch schnell zeigt sich: Nicht nur wilde Tiere sorgen für Aufregung, sondern auch die Gefühle fahren Achterbahn. In der Nacht der Rosen wird die Stimmung durch eine unerwartete Wendung getrübt.