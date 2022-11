Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 30. November

20:15 Uhr, Das Erste, Alice, Drama

Der Film zeichnet die jungen Jahre der Feministin Alice Schwarzer (Nina Gummich) nach, die wie kaum eine andere in der Bundesrepublik zu schärfsten Auseinandersetzungen reizt und dabei unbeirrt ihren Weg geht. Er begleitet sie auf ihrem Weg in den Journalismus und schließlich in den Aktivismus. Früh wird sie in Paris durch eine Freundin mit den lebensgefährlichen Konsequenzen der Abtreibungsgesetze konfrontiert. Als sie mit der französischen Frauenbewegung in Kontakt kommt, begegnet ihr das Thema erneut. In Deutschland initiiert sie schließlich das Abtreibungsbekenntnis von 374 Frauen und schreibt damit erstmals Geschichte.