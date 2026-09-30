Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 30. September 2026
Das sind für Mittwoch, den 30. September 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.
- 20:15 Uhr, ARD, Blackbird, Fernsehfilm
Morten Schumacher steht auf dem Zehnmeterturm eines verwitterten Freibads, den er am nächsten Tag abreißen soll. Der Ort erinnert ihn an das Jahr, das sein Leben verändert hat.
- 20:15 Uhr, ZDF, XY history, True-Crime-Doku
Mitte der 1980er versetzt der „Hammermörder“ den Südwesten Deutschlands in Angst. Er tötet Autofahrer und nutzt ihre Wagen als Fluchtfahrzeuge bei Banküberfällen. Um 21:00 Uhr folgt „Der Mörder aus der Nachbarschaft“ (Eberswalde 1969).
- 20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Show (bis 23:25)
In der schnelleren Staffel treten vier Masken gegeneinander an, zwei Promis müssen sich enttarnen. Die anderen zwei ziehen direkt ins Halbfinale ein.
- 20:15 Uhr, SAT.1, Das große Backen, Backshow (Finale, bis 23:05)
Motto ist royale Eleganz im „Bridgerton“-Stil, mit Kuppel-Törtchen, Blätterteig-Schnitten und zweistöckiger Torte. Am Ende wird „Deutschlands bester Hobbybäcker 2026“ gekürt.
- 20:15 Uhr, ORF 1, Dok 1 – Österreich ohne Bundesländer!?, Dokumentation
Die Doku geht der Frage nach, wie Österreich ohne Bundesländer aussähe. Das schließe ich aus dem Titel, einen Inhaltstext gab es nicht.
- 20:15 Uhr, ORF 2, Rosamunde Pilcher: Vier Luftballons und ein Todesfall, TV-Romanze (D 2022, bis 21:49)
Die klassische Pilcher-Mischung aus Romantik und einem Todesfall in Cornwall.
- 20:15 Uhr, ATV, Bauer sucht Frau, Dateshow (bis 22:25)
In Tirol ist Kevin bereit für den richtigen Mann. Emilia entscheidet, welche der zehn Bewerber auf ihre Hofwoche mitkommen. In der Obersteiermark muss Peter eine Enttäuschung verdauen.
- 20:15 Uhr, PULS 4, Die Bourne Verschwörung, Actionfilm (USA 2004, bis 22:25)
Der CIA-Killer Jason Bourne lebt mit Marie in Indien. Ein Killer taucht auf, und Bourne wird des Mordes an zwei CIA-Agenten beschuldigt.
- 20:15 Uhr, arte, Alles in bester Ordnung, Komödie
Fynn löst als Zwischenmieter einen Rohrbruch aus und muss Nachbarin Marlen um Hilfe bitten. Sie lässt niemanden in ihre Wohnung. Die beiden vertreten völlig gegensätzliche Lebensstile: Sie sammelt leidenschaftlich, er will seinen Besitz auf hundert Gegenstände beschränken.
- 20:15 Uhr, kabel eins, Aladdin, Fantasyfilm (Realverfilmung, bis 22:55)
Der Taschendieb Aladdin trifft Prinzessin Jasmin, und sein Leben ändert sich schlagartig. Will Smith spielt den Dschinni.
- 20:15 Uhr, RTL2, Love Island VIP, Dating-Reality
Vier neue Kandidaten ziehen in die Villa ein, und es liegt Liebe in der Luft. Um 21:20 Uhr folgt Folge 4.
- 20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg – In Treu und Glauben, Krimiserie
Ekki will heiraten, und Wilsberg soll Trauzeuge sein. Als der Pfarrer im Antiquariat auftaucht, bringt er gleich einen neuen Fall mit. Er wird von einem Verehrer mit Liebesbriefen bedrängt, und wenig später ist der Pfarrer tot.
- 20:15 Uhr, RTL Nitro, Der Hobbit – Eine unerwartete Reise, Fantasyfilm (bis 23:40)
Bilbo Beutlin zieht mit Gandalf und 13 Zwergen los, um das vom Drachen Smaug zerstörte Zwergenreich zurückzuerobern.
- 20:15 Uhr, 3sat, Agentenkinder – Wenn die Eltern spionieren, Doku-Zweiteiler
Teil 1 „Verrat für den Westen“ zeigt Kinder, die nichts vom Doppelleben ihrer Eltern als Spione ahnen. Teil 2 „Verrat für die DDR“ folgt um 21:00 Uhr.
- 20:15 Uhr, Tele 5, Cloudy Mountain, Katastrophenfilm (bis 22:45)
Beim Bau einer Zugstrecke durch Chinas Berge liegt der Tunnel an einer heiklen Stelle.
- 21:50 Uhr, arte, Im Schatten der Wälder, Krimi (bis 23:25)
Kommissarin Michèle Varin ermittelt kurz vor dem Schalttag im Todesfall einer erhängt aufgefundenen Frau. Am 29. Februar hatte sie vor Jahren ihren Sohn verloren.
- 22:00 Uhr, SWR, Tatort – Tödliche Ermittlungen, Krimi (Wiederholung)
Eine Polizeischülerin aus Ludwigshafen wird kurz vor ihrer Abschlussprüfung ermordet.
- 22:15 Uhr, VOX, Doc Caro – Jedes Leben zählt, Medizinserie
Caro will alpine Luftrettungsnotärztin werden. Bei einem Kletterkurs bekommt sie einen ersten Vorgeschmack.
- 22:25 Uhr, PULS 4, The Gentlemen, Actionkomödie (USA 2019, bis 00:35)
Guy Ritchies Gangsterkomödie mit Matthew McConaughey. Er will sein Marihuana-Imperium in Großbritannien verkaufen, aber gewisse Gentlemen wollen ihm das Geschäft vermasseln.
- 23:10 Uhr, ZDFneo, No Country for Old Men, Thriller
Texas 1980: Llewelyn Moss findet in der Wüste den Schauplatz eines geplatzten Drogendeals mit Leichen, Heroin und einem Koffer voller Geld.