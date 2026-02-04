Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 4. Februar 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Tage, die es nicht gab - Tödliche Geheimnisse 2, Dramaserie Nach einer Firmenfeier macht die erfolgreiche Unternehmerin Doris (Diana Amft) in derselben Nacht eine grausige Entdeckung: Im Kinderzimmer ihrer Tochter Sarah (Niobe Eckert) liegt die Leiche der 18-jährigen Schülerin Emily (Paulina Hobratschk). Anstatt die Polizei zu verständigen, ruft Doris eine ihrer drei engsten Freundinnen aus der Schulzeit an, die Staatsanwältin Miriam Bauer (Franziska Weisz). Als Kommissar Leodolter (Tobias Resch) am Tatort eintrifft, ist er überrascht, die Juristin dort bereits vorzufinden. Nur wenige Jahre nach dem aufsehenerregenden Mordfall im altehrwürdigen Sophianum des Nobelorts Zollberg geraten auch die Autorin Christiane (Franziska Hackl) und die Verlagsangestellte Inès (Jasmin Gerat) ins Visier.

20:15 Uhr, ProSieben, Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers, Sci-Fi-Epos Nach Snokes Tod reißt Kylo Ren (Adam Driver) die Führung der Ersten Ordnung an sich. Mit Hilfe eines Sith-Wegfinders spürt er den totgeglaubten Imperator Palpatine (Ian McDiarmid) auf. Palpatine befiehlt ihm, Rey (Daisy Ridley) zu töten. Sie gilt als letzte Hoffnung des Widerstands, der gegen die überlegenen Truppen des Feindes ankämpft. Im entscheidenden Duell zwischen Licht und Dunkelheit steht alles auf dem Spiel. Am Ende bleibt nur die Frage, wer die Oberhand behält.

20:15 Uhr, Sat.1, Ein ganzes halbes Jahr, Drama Nachdem Louisa (Emilia Clarke) ihren Job verliert, stellt sie sich einer neuen Aufgabe. Sie soll den gelähmten Will (Sam Claflin) betreuen, der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt und innerlich mit seinem Leben abgeschlossen hat. Seine Mutter kann seinen Sterbewunsch nicht hinnehmen und gibt ihm sechs Monate Zeit zum Umdenken. Louisa setzt alles daran, ihm neue Blickwinkel zu eröffnen und seinen Lebenswillen wieder zu entfachen.

20:15 Uhr, RTL zwei, #CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt, Spielshow Mehrere Teams aus Liebes- und Freundschaftspaaren treten in unterschiedlichen Challenges gegeneinander an und kämpfen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Patzer oder nicht erfüllte Aufgaben lassen die mögliche Gewinnsumme schrumpfen. In festen Nominierungsrunden bestimmen die Paare zwei Couples, die in einer Exit-Challenge um den Verbleib in der Show antreten. Wer diese Runde verliert, muss das Format verlassen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Das Geld der Anderen, Krimi Wilsberg (Leonard Lansink) hat gerade erst durch den Verkauf einer Rarität einen kleinen Gewinn erzielt, da wird ihm das Geld bereits von zwei maskierten Einbrechern gestohlen. Das will er nicht hinnehmen. Er macht sich allein daran, sein Geld zurückzuholen, und nimmt die Spur der Täter auf. Noch bevor er die beiden zur Rede stellen kann, wird einer von ihnen tot entdeckt. Damit gerät Wilsberg immer stärker unter Druck, denn Springer (Rita Russek) und Overbeck (Roland Jankowsky) nehmen ihn ins Visier ihrer Ermittlungen.