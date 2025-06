Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 4. Juni 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Kommissar Dupin: Bretonisches Vermächtnis, Krimi

Ein entspannter Start in den Tag wird für Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) jäh unterbrochen, als direkt neben ihm vor einem Café der Arzt Pierre Chaboseau (Stefan Morawietz) von einem Balkon stürzt - offenbar gestoßen. Schnell übernimmt Dupin die Ermittlungen. Am Tatort trifft er auf Chaboseaus Ehefrau Maelle (Karin Giegerich), die verwirrt wirkt und kaum in der Lage ist, klare Aussagen zu machen.