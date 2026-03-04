Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 4. März 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Ungeschminkt, Drama Vor über 40 Jahren hat Josef nach einem Streit sein Heimatdorf verlassen. Nun kommt Josefa (Adele Neuhauser) zurück. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Damals war sie noch Josef (Riccardo Campione). Als sie den elterlichen Hof wieder betritt, werden Erinnerungen wach. Petra (Eva Mattes) tritt erneut in ihr Leben. Sie war damals ihre Ehefrau, als sie noch Josef hieß. Auch Blume (Ulrich Noethen), der beste Freund von früher, begegnet ihr wieder. Was lange unausgesprochen blieb, muss nun zur Sprache kommen. Alte Wunden, Kränkungen und Missverständnisse brechen wieder auf. Doch nicht nur Josefa hat eine Last getragen. Auch Petra quälen Fehler, von denen sie nicht loskommt. Halt findet Josefa bei ihrer langjährigen Freundin Antonia (Hayal Kaya).

20:15 Uhr, ZDF, Landkrimi: Schnee von gestern, Krimi Chefinspektor Martin Steiner (Simon Morzé) und Chefinspektorin Melanie Grandits (Marlene Hauser) übernehmen einen Fall, bei dem zunächst unklar ist, ob tatsächlich ein Mord vorliegt. Im Triestacher See treibt die Leiche von Umweltdezernent Konrad Schett. Die Obduktion zeigt einen hohen Alkoholwert im Blut. Schett war auf dem Weg zur Dorfgemeinde Inner Ainöd. Dort ist er jedoch nie angekommen.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf, Empörungscomedy Öffentliche Gelder werden in Deutschland im großen Stil verschwendet. Für den Behördenirrsinn scheint es kaum Grenzen zu geben. Dagegen stellt sich ein Team prominenter Spürnasen und bleibt hartnäckig am Thema. Mario Barth ist zurück mit neuen Folgen seiner Erfolgsshow "Mario Barth deckt auf!". Mit dabei sind Ilka Bessin, Guido Cantz, Angela Finger-Erben und Laura Karasek.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Backshow Die Promis arbeiten an sechs Plunderteilchen aus Hefeteig. Mit Creme und Obst sollen sie besonders überzeugen. Danach ist Präzision gefragt, wenn Baiser-Muscheln gefertigt und mit einer Physalis gekrönt werden. Welche Ergebnisse können Bettina Schliephake-Burchardt überzeugen?

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Bauch, Beine, Po, Krimi Im Vergewaltigungsprozess wird Micki Hobelmeyer (Jörg Schüttauf) freigesprochen. Wilsberg (Leonard Lansink) sieht das kritisch, weil er Micki noch aus Studienzeiten kennt und ihm misstraut. Die Klägerin Andrea Schröder (Daniela Wutte) ist entsetzt, dass die psychologische Gutachterin Dorith Magunsky (Rebecca Immanuel) ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt hat. Kurz nach dem Prozess wird Dorith Magunsky von Unbekannten bedroht.