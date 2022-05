Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 4. Mai

20:15 Uhr, Das Erste, Die Glücksspieler: Wissen ist Macht, Dramaserie

Natascha (Karolina Lodyga), Simone (Lena Dörrie) und Max (Sergej Moya) haben Wind davon bekommen, dass ihre Partner sich ein Jahr lang im Glücklichsein üben, um von Herrn Herzinger (Branko Samarovski) am Ende eine Million zu erhalten. Bei den "Glücksspielern" herrscht derweil eher Krisenmodus: Versicherungsmathematiker Jasper (Manuel Rubey) wird in der Arbeit weiter gemobbt, Firat (Eko Fresh) bekommt Ärger, als er seine Zwangs-Liebschaft mit Frau Unger (Bettina Mittendorfer) beenden will und Ines (Katharina Schüttler) wird eine Anwalts-Stelle in Brüssel angeboten.