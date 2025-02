Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 5. Februar 2025

Ekki (Oliver Korittke) plant, mit seiner Freundin Silke (Nadja Becker) zusammenzuziehen. Doch dann trifft er auf die attraktive Charlotte (Nele Kiper), die ihn offensiv umgarnt. Ekki lässt sich darauf ein und ist einem Seitensprung nicht abgeneigt. Doch als er von der Toilette zurückkommt, ist Charlotte plötzlich verschwunden. Am nächsten Tag erfährt er aus den Nachrichten, dass sie aus dem Fenster gesprungen ist. Er glaubt nicht an einen Selbstmord und bittet Wilsberg (Leonard Lansink), Nachforschungen anzustellen. Schnell stellt sich heraus, dass Charlotte als Treuetesterin arbeitete.

Fischauge mit Maden-Topping gefällig? Oder vielleicht eine leckere Wasserspinne? Wenn den Stars im Dschungel der Hunger vergeht, startet die Unterhaltung für die Zuschauerinnen und Zuschauer erst so richtig! Zwölf Stars stellen sich im australischen Dschungel spektakulären Prüfungen. Am Schluss winkt der begehrte Titel des Dschungelkönigs. Wer wird sich dieses Jahr die Dschungelkrone aufsetzen können?

20:15 Uhr, Sat.1, Murmel Mania, Spielshow

In aufregenden Parcours rasen Murmeln durch Kurven und springen über riskante Hindernisse. Moderiert wird das Spektakel von Mirja Boes, während Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld die packenden Ereignisse kommentiert. Prominente Teilnehmer treten in dieser einzigartigen Murmel-Challenge an und kämpfen um das Preisgeld für ihre Publikumsblöcke.