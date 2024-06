Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 5. Juni 2024

20:15 Uhr, Sat.1, Die Geheimnisse unserer Lieblingsgerichte - Asia, Sushi & Co., Kochdokureihe

Laut Forsa-Umfrage steht fest: Die zweitbeliebteste Länderküche der Deutschen kommt aus Asien. Doch was genau sind die begehrtesten Gerichte aus Fernost? In einem chinesischen Restaurant in Köln findet Sternekoch Max Strohe heraus, warum chinesisches Essen in Deutschland so gut ankommt. Außerdem darf er in einer der bekanntesten Küchen von Bangkok hinter die Kulissen blicken und erfährt erstaunliche Geheimnisse über die thailändische Küche.