Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 5. März 2025

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Promibacken, Show

In der dritten Woche dreht sich alles um klassische Backwaren - allerdings in rein pflanzlicher Variante. Ob Donauwelle, Schwarzwälder-Kirsch-Torte oder Bienenstich - auf Milch, Butter und Eier muss komplett verzichtet werden. Anschließend steht die Technische Prüfung an: Punschkrapfen. Nur wer sechs exakt gearbeitete und geschmacklich überzeugende Würfel abliefert, kann die Jury beeindrucken.