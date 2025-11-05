Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 5. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Theken-Cowboys, Komödie Büdchen, Kiosk, Trinkhalle, Späti - solche Institutionen gibt es in jeder Stadt. Hier trifft der Rentner auf die Ärztin, das Grundschulkind auf den hippen Partygänger. Genau so einen Laden hat Hajo (Aurel Manthei) in Frankfurt geerbt. Hier steht er mit Thorsten (Johannes Allmayer), Hausmeister an der örtlichen Grundschule, und Guido (Alexander Wipprecht), der bei der Müllabfuhr arbeitet. Die drei kennen sich aus Kindheitstagen. Und so hängen sie wieder mal zu dritt am Kiosk ab, als eines Tages ein Mann im Anzug vorbeikommt und 200 Euro für eine Packung Kaugummi auf die Theke legt, um die Kundentoilette benutzen zu können. Kurz wird sich über den Schnösel aufgeregt, aber schnell ist er auch wieder vergessen. Bis Guido selber mal muss und eine Leiche auf der Toilette findet.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Kochwettbewerb Sterneköchin Nathalie Leblond aus München steht für moderne französische Küche - kein Wunder also, dass die Gastjurorin das Thema "Kreativ französisch" und dazu Klassiker aus dem Wasser mitbringt: Jakobsmuschel, Nordsee-Krabbe, Zander, Steinbutt. Alexander Herrmann bleibt skeptisch. Zaubert er mit seinem Team trotzdem einen Haute-Cuisine-Löffel?

20:15 Uhr, NITRO, Hänsel & Gretel - Hexenjäger, Fantasy-Action Nachdem sie vor 15 Jahren eine böse Hexe getötet haben, sind die Geschwister Hänsel (Jeremy Renner) und Gretel (Gemma Arterton) zu gut ausgebildeten Hexenjägern herangereift. Eines Tages führt sie ihr Weg nach Augsburg, wo sie vom Bürgermeister der Stadt den Auftrag erhalten, eine Reihe verschwundener Kinder zu finden. Hinter den Entführungen steckt die böse Oberhexe Muriel (Famke Janssen), die die Kinder bei einem Ritual opfern will. Zusätzliche Probleme bereitet ihnen der brutale Amtsrichter Berringer, der die Geschwister für die Geschehnisse verantwortlich machen will.

20:15 Uhr, ProSieben, Chris Talls "Chris du mich berühmt"-Show, Show Chris Tall misst sich in jeder Folge mit prominenten Gästen in verschiedenen Spielen. Zehn Kandidaten setzen vor jeder Challenge auf den möglichen Sieger. Wer am häufigsten richtig tippt, erhält 10.000 Euro und wird Hauptdarsteller eines eigens produzierten Kurzfilms.

20:15 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show, Show Die Stefan Raab Show verbindet Unterhaltung mit aktuellen Themen. Raab präsentiert Geschichten, Kommentare und neue Blickwinkel auf gesellschaftliche Ereignisse. Dabei setzt er wie gewohnt auf eine Mischung aus Humor, Scharfsinn und Überraschungen.