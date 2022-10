Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 5. Oktober

20:15 Uhr, Das Erste, Lauchhammer - Tod in der Lausitz: Neue Herren, Krimiserie

Der obdachlose Verdächtige Oliver Bartko (Lucas Gregorowicz) ist in Polizeigewahrsam, gerät in der Zelle in Panik und randaliert. Ermittler Maik Briegand (Mišel Maticevic) kann es kaum ertragen, seinen Freund leiden zu sehen. Gegen alle Vorschriften bringt er ihn ins Freie, damit er sich beruhigen kann. Dort erzählt Oliver, dass er es war, der das tote Mädchen aus dem Wasser gezogen und ihre Augen mit Steinen bedeckt hat. Außerdem habe er einen dunklen Kombi gesehen. Als Maiks Kollegin Annalena (Odine Johne) Oliver zurück in die Zelle bringen will, eskaliert die Situation, mit schlimmen Folgen für Oliver.