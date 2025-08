Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 6. August 2025

20:15 Uhr, ZDF, Lass dich überwachen!, Show

In "Lass dich überwachen!" rückt das Publikum im Studio in den Mittelpunkt. Uralte Fotos, peinliche Nachrichten und alles, was das Internet so über die Zuschauer hergibt, hat das Team zusammengetragen und daraus eine unterhaltsame, abwechslungsreiche und charmante Show gemacht.