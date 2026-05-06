Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 6. Mai 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Sugarlove, Thrillerdrama Die Ehe des Soziologieprofessors Patrick (Fritz Karl) und der Psychotherapeutin Julia (Barbara Auer) gilt als harmonisch und gefestigt. Viele beneiden sie um diese Verbindung, die ihnen Halt und Inspiration gibt. Doch ein Bereich bleibt auf der Strecke: ihr Sexualleben. Offen und reflektiert entscheiden sie sich, dieses Problem auszulagern. Über ein Onlineportal stößt Patrick auf die junge Claire (Cosima Henman). Sie wirkt natürlich, intelligent und anziehend. Patrick und Julia legen klare Regeln fest. Die Affäre soll ihre Ehe nicht gefährden und sich ausschließlich auf körperliche Aspekte beschränken.

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Taste, Kochshow Im Viertelfinale dreht sich alles um süße Komponenten. Pâtissier Christian Hümbs, ausgebildeter Koch und Konditor, stellt die Promis und ihre Coaches vor die Aufgabe "Deftiger Löffel mit süßen Zutaten". Auf jeweils einem Löffel sollen Vanille, Himbeere, Mandel und Honig zur Geltung kommen. Tim Raue und sein Team widmen sich der Himbeere. Nun stellt sich die Frage, ob der Spitzenkoch die passenden Ideen dafür entwickelt.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf legen sich erneut mit ihrem Arbeitgeber und damit mit einem ganzen Sender an. Ihr Ziel sind 15 Minuten Live-Sendezeit, in denen sie frei verfügen können. Diesmal bekommen sie es mit Edin Hasanovic, Katrin Bauerfeind, Sandy Mölling und Jessica Wahls zu tun.

20:15 Uhr, kabel eins, Contraband - Gefährliche Fracht, Thriller Chris Farraday (Mark Wahlberg) hat sein kriminelles Leben hinter sich gelassen und lebt ruhig mit seiner Frau (Kate Beckinsale) und den Kindern. Doch als sein Schwager Andy (Caleb Landry Jones) bei einem Drogenschmuggel scheitert und Ärger mit dem skrupellosen Jim Church (David O'Hara) bekommt, bittet ihn Andys Frau um Hilfe. Chris reist mit Andy nach Panama, um seine alten Kontakte zu reaktivieren und das nötige Geld zu beschaffen. Währenddessen soll sein Freund Sebastian (Ben Foster) zu Hause über seine Familie wachen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Die Entführung, Krimi Nach einem gemeinsamen Termin wird Alex' (Ina Paule Klink) Mandant tot aufgefunden und Alex selbst verschwindet daraufhin spurlos. Overbeck verdächtigt sie des Mordes, doch Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki (Oliver Korittke) sind überzeugt, dass sie entführt wurde. Der einzige Hinweis ist eine Figur, die Alex von ihrem Mandanten erhalten hatte, aber inzwischen über mehrere Hände weitergereicht wurde. Als die beiden nach der Figur suchen, stößt Ekki auf eine zweite Leiche, die aus einem Mehrfamilienhaus gefallen ist.