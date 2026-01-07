Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 7. Jänner 2026

20:15 Uhr, ZDF, Marie Brand und die verlorenen Kinder, Krimi Die Leiterin eines Kinderhorts, Margit Gehringer (Nicole Johannhanwahr), wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Schnell gerät ihr Ex-Mann Paul Gehringer (Timo Hübsch) ins Visier der Ermittlungen, da er die Trennung nie akzeptiert hat. Eine Spur auf dem Handy der Toten führt Marie Brand (Mariele Millowitsch) und Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) jedoch zu dem Kinderpsychiater und erfolgreichen Sachbuchautor Dr. Bernd Jakobi (Christian Erdmann), mit dem Margit früher in einer psychiatrischen Einrichtung für Kinder zusammengearbeitet hatte.

20:15 Uhr, Das Erste, Watzmann ermittelt - Die Tränen der Madonna, Krimi Der Mord an dem Kunsthändler Hubertus Weissinger und das spurlos verschwundene Gemälde "Die Tränen der Madonna" stellen die Ermittler Benedikt Beissl (Andreas Giebel), Jerry Paulsen (Peter Marton) und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) vor ein Rätsel. Zunächst fehlen sowohl ein Motiv als auch ein konkreter Tatverdacht. Als ausgerechnet der zwielichtige Tarek Kristo (Luka Dimic), mit dem Jerry Paulsen noch eine alte Rechnung offen hat, in einem Berchtesgadener Hotel auftaucht, wird der Fall plötzlich persönlicher.

20:15 Uhr, ProSieben, Robin Hood, Abenteuer Lord Robin von Loxley (Taron Egerton) erlebt während der Kreuzzüge das Grauen des Krieges hautnah. Als er mitansehen muss, wie Gefangene hingerichtet werden sollen, greift er ein und hilft John (Jamie Foxx), dem Vater eines getöteten Jungen, zur Flucht. Zurück in Nottingham erkennt Robin, wie brutal der Sheriff das Land unterdrückt. Gemeinsam mit John entscheidet er sich, gegen das Unrecht aufzubegehren und für die Entrechteten zu kämpfen.

20:15 Uhr, Sat.1, Urlaubsreif, Komödie Nach einem missglückten ersten Date sind sich Jim (Adam Sandler) und Lauren (Drew Barrymore) einig, dass sie kein Paar werden. Doch das Schicksal führt sie erneut zusammen, als sie mit ihren Kindern zufällig im selben Ferienresort landen. Der gemeinsame Urlaub entwickelt sich schnell zu einem chaotischen Abenteuer, bei dem nicht nur die Nerven, sondern auch alte Vorurteile auf die Probe gestellt werden.

20:15 Uhr, RTLzwei, Die neun Pforten, Thriller Der Buchhändler und -jäger Dean Corso (Johnny Depp) wird von dem exzentrischen Sammler Boris Balkan (Frank Langella) engagiert, ein rätselhaftes Werk mit dem Titel "Die neun Pforten ins Reich der Schatten" aufzuspüren. Dem Buch wird nachgesagt, es enthalte geheime Botschaften des Teufels selbst. Auf seiner Reise durch mehrere europäische Städte gerät Corso immer tiefer in ein gefährliches Geflecht aus Intrigen, okkulten Rätseln und tödlichen Begegnungen.