Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 7. Juni

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Ilka Bessin geht einem Phänomen in der Stadt Rheinberg nach und findet das wahrscheinlich teuerste Baumhaus Deutschlands. Köln ist mit über drei Milliarden Euro verschuldet und der Betrag wird sich in den nächsten Jahren auf über sieben Milliarden Euro erhöhen. Mario Barths Spürhund Guido Cantz untersucht, warum das so ist. Exemplarisch schaut er sich einige Großbauprojekte der Stadt an. Dafür gilt Artikel 11 des Kölschen Grundgesetzes: "Da laachs do dich kapott!"