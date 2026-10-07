Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 7. Oktober 2026
20:15 Uhr, ARD, Elodie, Drama
Elodies Ehe steht vor dem Aus, weil sich ihr Mann an ihrer Seite einsam fühlt. Zusätzlich plagen die Übersetzerin rätselhafte Albträume, und zum 65. Geburtstag ihrer Mutter reist sie heim.
20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY… International, Kriminalmagazin
Gezeigt werden europäische Fälle, darunter ein nächtlicher Raubüberfall, bei dem einer der Täter schon länger gesucht wird, und ein mysteriöser Dreifachmord an einem Gastronomen, seinem Sohn und einer Mitarbeiterin.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow
Der letzte Vorrundenabend entscheidet, wer am Donnerstag im Finale um 3 Millionen Euro spielen darf. Jeden Abend tritt eine andere Generation an.
20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Show
In der schnelleren Staffel treten vier Masken gegeneinander an. Zwei Promis müssen sich enttarnen, die anderen zwei ziehen direkt ins Halbfinale ein.
20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Reality-Show
Die Live-Show aus dem Container läuft bis 22:20 Uhr, anschließend folgt die Late Night Show.
20:15 Uhr, arte, Nebraska, Tragikomödie
Der demente Woody ist überzeugt, eine Million Dollar gewonnen zu haben, und will den Gewinn 800 Meilen entfernt abholen. Sein Sohn begleitet ihn auf der Reise.
20:15 Uhr, kabel eins, Ocean's 8, Heist-Komödie
Danny Oceans Schwester Debbie (Sandra Bullock) plant nach ihrer Haftentlassung mit ihrer Partnerin Lou den Diebstahl eines sündhaft teuren Colliers.
20:15 Uhr, Tele 5, The Twisters, Katastrophenfilm
Im Mittleren Westen wüten tödliche Tornados, die Nationalgarde evakuiert die Bevölkerung. Am Himmel braut sich allerdings noch Schlimmeres zusammen.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Der Hobbit – Smaugs Einöde, Fantasy
Gandalf, Bilbo und die Zwerge um Thorin setzen ihre Reise zum Erebor fort, um den Berg von Drache Smaug zurückzuerobern.
20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Die fünfte Gewalt, Krimireihe
Nach einem Streit in einem Münsteraner Lokal lernt Wilsberg eine deprimierte junge Frau kennen. Sie vertraut sich ihm an, doch dann kommt es anders als erwartet.
20:15 Uhr, 3sat, Gefährliche Apps – Im Netz der Datenhändler, Dokumentation
Handy-Apps sammeln Standortdaten, die bei Datenhändlern landen. Angeblich anonyme Daten verraten Wohnorte und Arbeitsplätze.
20:15 Uhr, RTL2, Love Island VIP, Dating-Reality
Sylvie überrascht die Islander mit der ersten richtigen Paarungszeremonie der Staffel. Weil die Frauen in der Unterzahl sind, wird es für einen der Männer eng.
20:15 Uhr, one, Sister Boniface Mysteries, Krimiserie
Bei einem Teambuilding-Wochenende wird der rivalisierende Polizeichef in einem verschlossenen Raum tot aufgefunden. Schwester Boniface findet Hinweise auf Mord.
21:00 Uhr, 3sat, Gefährliche Intelligenz – Kindesmissbrauch mit KI, Dokumentation
Die Doku zeigt, wie KI-generierte Missbrauchsdarstellungen rasant zunehmen, wie Täter sich vernetzen und was das für Kinder und Ermittler bedeutet.
21:45 Uhr, ZDFneo, Serial Cleaner: Doppeltes Spiel, Serie
Teri wird zur V-Frau des LKA und kämpft zugleich um ein neuartiges Medikament für ihre Tochter. Dabei gerät sie in ein gefährliches Doppelspiel.
22:00 Uhr, SWR, Tatort: Kleine Diebe, Krimi
Batic und Leitmayr finden auf einer Münchner Müllkippe einen toten Jungen, den niemand vermisst. Die Spur führt zu einem 13-jährigen Rumänen und seiner Bande.
22:00 Uhr, Tele 5, Alien: Rubicon, Sci-Fi
Ein getarntes Alien-Raumschiff nähert sich der Erde. Der Astrobiologe Jeff Morrow muss helfen, während der US-Präsident im Bunker Schutz sucht.
22:05 Uhr, arte, Zero Dark Thirty – Die Jagd auf Osama bin Laden, Thriller
Die CIA-Ermittlerin Maya erhält den Auftrag, Osama bin Laden aufzuspüren. Der Film beginnt mit den Anschlägen vom 11. September 2001.
22:25 Uhr, 3sat, Sterben, Tragikomödie
Die Familie Lunies ist längst keine mehr. Erst als der Tod auftaucht, begegnen sich die Familienmitglieder wieder. Der Film ist zart und brutal, absurd komisch und todtraurig zugleich.
22:35 Uhr, kabel eins, Out of Sight, Krimikomödie
Bankräuber Jack Foley bricht aus dem Gefängnis aus und entführt die US-Marshal Karen Sisco. Die beiden fühlen sich zueinander hingezogen.
22:45 Uhr, ZDF, Tatort Jugendfußball, Dokumentation
Ex-Fußballer Jonas Hummels recherchiert, wie Täter im Jugendfußball sexuelle Übergriffe begehen und warum das System lange wegschaute.
23:25 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Geld, Pokershow
Am Pokertisch sitzen unter anderem Autorin Pati Valpati und Comedian Michael Mittermeier. Wer geht All-in?
23:30 Uhr, SWR, Tod am Rennsteig: Auge um Auge, Krimi (Reihenstart)
Nahe der Wartburg wird die Leiche des „Richters Gnadenlos“ in einem Kühlschrank gefunden, zusammengekauert, als würde er beten. Das neue Ermittlerduo übernimmt seinen ersten Fall.
23:50 Uhr, Tele 5, Trance – Gefährliche Erinnerung, Thriller
Nach einem missglückten Gemäldediebstahl erleidet Kunsthändler Simon Gedächtnisverlust. Eine Psychotherapeutin soll ihm helfen, sich zu erinnern.