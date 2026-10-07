Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 7. Oktober 2026

20:15 Uhr, ARD, Elodie, Drama

Elodies Ehe steht vor dem Aus, weil sich ihr Mann an ihrer Seite einsam fühlt. Zusätzlich plagen die Übersetzerin rätselhafte Albträume, und zum 65. Geburtstag ihrer Mutter reist sie heim.

20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY… International, Kriminalmagazin

Gezeigt werden europäische Fälle, darunter ein nächtlicher Raubüberfall, bei dem einer der Täter schon länger gesucht wird, und ein mysteriöser Dreifachmord an einem Gastronomen, seinem Sohn und einer Mitarbeiterin.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Der letzte Vorrundenabend entscheidet, wer am Donnerstag im Finale um 3 Millionen Euro spielen darf. Jeden Abend tritt eine andere Generation an.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Show

In der schnelleren Staffel treten vier Masken gegeneinander an. Zwei Promis müssen sich enttarnen, die anderen zwei ziehen direkt ins Halbfinale ein.

20:15 Uhr, Sat.1, Promi Big Brother, Reality-Show

Die Live-Show aus dem Container läuft bis 22:20 Uhr, anschließend folgt die Late Night Show.

20:15 Uhr, arte, Nebraska, Tragikomödie

Der demente Woody ist überzeugt, eine Million Dollar gewonnen zu haben, und will den Gewinn 800 Meilen entfernt abholen. Sein Sohn begleitet ihn auf der Reise.