Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 7. September

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Reality-Show

Auch in Staffel 7 von "Das Sommerhaus der Stars" ist ordentlich was los, denn neue Star-Paare markieren wieder ihr Revier. Wer findet sich am besten auf engstem Terrain zurecht? Acht Paare begeben sich in direkte Konkurrenzsituation und erleben sowohl Gruppendynamiken als auch den Aufbau neuer Freund- und Feindschaften. Kurzum: ein unterhaltsamer Wettbewerb mit jeder Menge Spaß- und Konflikt-Potenzial.