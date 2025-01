Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 8. Jänner 2025

Helen Schilling (Svenja Jung), Personenschützerin beim BKA, ist bei einem Pressetermin für den Schutz des Wirtschafts- und Umweltministers Richard Bauer (Hannes Jaenicke) verantwortlich. Doch als Bauer vor laufenden Kameras einen Anfall erleidet und stirbt, wird schnell klar, dass es kein natürlicher Tod war. Während die Ermittlungen voranschreiten, wird Helen in eine gefährliche Verschwörung verwickelt, bei der es um Machtkämpfe in der Gen-Forschung und die Frage nach deren ethischen Grenzen geht.

20:15 Uhr, VOX, Greenland, Thriller

Ein riesiger Komet droht, die Erde zu zerstören. Nur eine begrenzte Anzahl von Menschen darf an einer Rettungsmission teilnehmen, darunter die Garrity-Familie. Auf dem Weg zum Evakuierungsort erfahren sie jedoch, dass der Name ihres kranken Sohnes versehentlich auf die Liste gesetzt wurde, weshalb er nicht mitdürfen soll. Zu allem Überfluss wird die Familie am Flugplatz auseinandergerissen, und Vater John (Gerard Butler) landet allein im Flugzeug. Er verlässt es in letzter Sekunde, um in einer Welt im Chaos nach seiner Frau und seinem Kind zu suchen.