Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 8. Juli 2026
20:15 Uhr, ARD, Meeresleuchten, Drama
Familien- und Beziehungsdrama an der Küste, in dem alte Konflikte und neue Gefühle aufeinandertreffen.
20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY... Vermisst, Kriminalmagazin (live)
Rudi Cerne bittet bei ungeklärten Straftaten um Hinweise aus der Bevölkerung.
20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Datingshow
Die Kandidatinnen kommen den beiden Bachelors emotional näher, es gibt romantische Dates und erste Enttäuschungen.
20:15 Uhr, SAT.1, Das große Backen – Die Profis, Backshow
Profi-Konditoren treten in anspruchsvollen Backaufgaben gegeneinander an.
20:15 Uhr, ProSieben, Nur ein kleiner Gefallen, Krimidrama
Eine Mutter-Bloggerin gerät in einen Strudel aus Lügen, Betrug und Mord, nachdem ihre beste Freundin spurlos verschwindet.
20:15 Uhr, RTL2, Bella Italia – Camping auf Deutsch, Dokusoap
Deutsche Camper erleben Höhen und Tiefen ihres Italien-Urlaubs auf dem Campingplatz.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Over the Top, Sportfilm
Sylvester Stallone spielt einen Trucker, der beim Armdrücken-Turnier um Geld und die Liebe seines Sohnes kämpft.
20:15 Uhr, VOX, Bones – Die Knochenjägerin, Krimiserie
Forensikerin Dr. Temperance Brennan und FBI-Agent Booth klären einen neuen Mordfall anhand von Skelettfunden auf.
20:15 Uhr, arte, Heute bin ich Samba, Komödie
Ein Sans-Papiers-Koch und ein depressiver Manager schließen in Paris eine ungewöhnliche Freundschaft (mit Omar Sy).
20:15 Uhr, 3sat, Die Toten vom Bodensee, Krimi
Die Ermittler am Bodensee stehen vor einem neuen mysteriösen Todesfall in malerischer Kulisse.
20:15 Uhr, Tele 5, 10.0 – Das Erdbeben-Inferno, Actionfilm
Ein verheerendes Erdbeben verwüstet eine Großstadt, während Verzweifelte ums Überleben kämpfen.
20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg, Krimireihe
Der Münsteraner Privatermittler Wilsberg klärt gemeinsam mit seinem Umfeld einen neuen Fall.
20:15 Uhr, Super RTL, Mein Sommerprinz, Liebeskomödie
Eine junge Frau verliebt sich im Sommerurlaub unerwartet in einen charmanten Fremden.
20:15 Uhr, ATV, Urlaubsparadiese der Österreicher - Für immer Italien
Städte wie Bibione üben eine geradezu magnetische Wirkung auf die österreichischenTouristen aus.
22:00 Uhr, Super RTL, Santorini Love Story, Romanze
Eine Liebesgeschichte vor der malerischen Kulisse der griechischen Insel Santorin.
22:10 Uhr, Kabel Eins, Die Stallone Story, Dokumentarfilm
Porträt über Leben und Karriere von Sylvester Stallone.
22:10 Uhr, arte, I Feel Love – Giorgio Moroder & Donna Summer, Biografie/Doku
Die Geschichte hinter dem Disco-Hit und der Zusammenarbeit von Produzent und Sängerin.
22:25 Uhr, 3sat, Spuren des Bösen, Krimireihe
Profiler Elliot Stern ermittelt in einem verstörenden neuen Kriminalfall.
22:45 Uhr, ProSieben, Gesetz der Rache, Thriller
Ein Staatsanwalt wird nach dem gewaltsamen Tod seiner Familie zum eiskalten Rächer.