Die besten TV-Tipps für Mittwoch, den 8. Juli 2026

20:15 Uhr, ARD, Meeresleuchten, Drama

Familien- und Beziehungsdrama an der Küste, in dem alte Konflikte und neue Gefühle aufeinandertreffen.

20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY... Vermisst, Kriminalmagazin (live)

Rudi Cerne bittet bei ungeklärten Straftaten um Hinweise aus der Bevölkerung.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Datingshow

Die Kandidatinnen kommen den beiden Bachelors emotional näher, es gibt romantische Dates und erste Enttäuschungen.

20:15 Uhr, SAT.1, Das große Backen – Die Profis, Backshow

Profi-Konditoren treten in anspruchsvollen Backaufgaben gegeneinander an.

20:15 Uhr, ProSieben, Nur ein kleiner Gefallen, Krimidrama

Eine Mutter-Bloggerin gerät in einen Strudel aus Lügen, Betrug und Mord, nachdem ihre beste Freundin spurlos verschwindet.